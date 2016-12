Un système satellitaire pour gérer la faune autour des aéroports

Détecter de l'eau par satéllite.

Enregistrement d'un lac.

Ascend aide le personnel au sol à repérer les sites grâce à la navigation satellitaire.

Les zones d'habitat de la faune sauvage situées à proximité des aéroports représentent un risque sérieux pour la sécurité lors des atterrissages et décollages. Grâce à l'ESA, un nouveau service permet aux aéroports d'identifier et de gérer ces zones.Ce service a été développé par la société danoise Ascend XYZ avec le soutien de l'ESA. Il est basé sur l'utilisation d'images et delibres d'accès, fournies par desd'de la, et combinées avec unintelligent.Plusieurs aéroports situés au Danemark ont testé le logiciel d'Ascend et l'ont trouvé bien plus facile à utiliser que les solutions existantes, complexes et basés sur des systèmes distincts.En se concentrant sur les sites à risques, l'efficacité de ce nouveau système a été augmentée et les coûts ont pu être réduits,en satisfaisant à l'obligation légale de surveillance dans un rayon de 13 km.Pour Peter Hemmingsen, le CEO d'Ascend, "l'emploi de données issues de l'observation de la Terre est plus efficace qu'une surveillance depuis le sol, cette surveillance exige moins d'de travail et de ressources, ce qui réduit les coûts tout en augmentant la sécurité des vols"."Ceci est particulièrement appréciable pour les aéroports de plus petite taille qui doivent assurer les mêmes standards de sécurité que les plus grandes plateformes alors qu'ils disposent de moyens plus limités"."Les données en accès libre fournies par les derniers satellites Sentinel de Copernicus rendent cette solution financièrement abordable pour les aéroports".Deux aéroports ont déjà souscrit à ce service qui sera mis en service la semaine prochaine. Plusieurs aéroports internationaux en Allemagne, enet enduprévoient également de l'adopter.Le logiciel permet aux utilisateurs d'identifier des sites à risques, tels que des lacs, des parcours de golf, des décharges, des cultures saisonnières et d'autres zones qui attirent la faune sauvage, et notamment les oiseaux. Le résultat ainsi obtenu est un panorama complet de tous les sitesde l'Les images satellitaires sont mises àchaque semaine, de sorte que des variations du niveau de l'eau dans des lacs ou de l'étendue de zones inondées peuvent être surveillées, et les sites en question inspectés. Toutes les actions prises peuvent être répertoriées dans le logiciel.Le logiciel est également capable de générer des alertes, par exemple pour rappeler de visiter un site, de le surveiller grâce aux images satellitaires, ou de contacter les autorités si des modifications surviennent.Des sites peuvent être signalés sur des cartes, et si nécessaire, du personnel au sol peut visiter à certaines zones spécifiques grâce au guidagepar les données satellitaires ded'Ascend.Les rapports et les images générées par Ascend sont également susceptibles d'être utilisés à des fins d'audit, ainsi que pour créer des rapports de gestion de la faune sauvage. Sans la solution proposée par Ascend, une telleest coûteuse et requiert toute une équipe de spécialistes.Le système de gestion est basé sur unet sur le stockage "dans le", ce qui rend possible un partage de l'information entre les opérateurs d'aéroports, le personnel au sol, les autorités de l', les équipes de gestion de la faune sauvage et d'autres acteurs impliqués dans les opérations aéroportuaires.Ascend prévoit d'élargir le service au début de l'prochaine afin d'y intégrer l'identification des objets qui dépassent les limites d'dans les zones réglementées."Le programme d'applications ARTES de l'ESA fusionne le "big data" d'origine spatiale avec des idées innovantes", souligne Arnaud Runge, le Project Manager d'Ascend aude l'Agence."L'exemple d'Ascend illustre parfaitement comment l'espace peut augmenter l'efficacité, réduire les coûts, résoudre bien des problèmes, et dans le cas présent, rendre leplus sûr".Voir aussi: Corpernicus