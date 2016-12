Le réchauffement climatique anthropique date de 180 ans

S'appuyant sur une synthèse unique de données paléo-climatiques, un groupe international de chercheurs vient de montrer que le réchauffement climatique dû aux activités humaines aurait débuté il y a près de deux siècles, soit au début de la révolution industrielle. En outre, ce réchauffement n'aurait pas débuté de manière synchrone et ne se serait pas déployé au même rythme sur l'de la. Réalisés dans le cadre du programme international "Past Global Changes 2k", auquel participent des chercheurs du Laboratoire d'et du: expérimentations et approches numériques (LOCEAN/IPSL, UPMC // MNHN / IRD) et du Centre européen deet d'de géosciences de l'(CEREGE/PYTHÉAS, CNRS /Aix-Marseille / IRD /de France), ces travaux révèlent l'extrême sensibilité du climat aux perturbations anthropiques.Trop rares et incertaines avant 1900, les mesures directes dene permettent pas d'estimer la température de la planète avant cette date. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le changement climatique anthropique est généralement considéré comme un phénomène du XXe. En revanche, le réchauffement imputable à l'depuis 1900 a pu être estimé: il a été ende l'ordre de 1°C.Une équipe de 25 scientifiques provenant d', des États-Unis, d'et d'et travaillant ensemble dans le consortium "Past Global Changes 2000 years (PAGES 2K)" a réalisé une synthèse de diverses reconstructions de la température à lade la planète ayant donné lieu à publication et couvrant les 5 derniers siècles. Ces estimations de températures ont été principalement obtenues à partir de l'analyse de coraux et de sédiments marins pour les températures océaniques et de cernes d'arbres, de spéléothèmes et de carottes depour les températures de l'à la surface des continents.Bien que surprenants, les résultats obtenus par les chercheurs sont clairs: leauquel nous assistons a commencé audébut de la révolution industrielle, il y a environ 180 ans. Cette étude met donc en évidence un réchauffement plus précoce que les scientifiques ne l'avaient envisagé jusqu'à présent.De plus, cette synthèse unique deà l'échelle globale montre que le réchauffement actuel n'a pas débuté de manière synchrone sur l'ensemble de la planète. En effet, le réchauffement a d'abord touché la régionet lestropicaux, et ce dès les années 1830, avant d'atteindre les autres régions de l'hémisphère. Dans l', comme en Australie ou endu Sud, le réchauffement n'est détectable dans les archives paléo-climatiques que près d'un siècle plus tard.Il apparaît également que la région arctique s'est réchauffée à un rythme de 1°C par siècle depuis le début du XIXe siècle, donc deux fois plus vite que les continents de l'hémisphère nord et que les océans Indien et Atlantique. Dans l'hémisphère sud, le réchauffement a atteint au mieux 0,2°C par siècle durant la même période.Ces données ont également permis de dater précisément le moment où le climat a dévié de son état naturel. Il s'avère ainsi que même si les températures ont augmenté dès le début du XIXe siècle, l'du réchauffement n'a excédé celle des fluctuations naturelles des températures qu'un siècle plus tard.Seules les données paléo-climatiques permettent de détecter des changements de températures aussi ténus que ceux rapportés dans cette étude pour la période 1830-1900. L'incertitude sur l'estimation de ces changements découle principalement de la calibration de chaque proxy à la base des reconstructions paléoclimatiques. Le fait de sélectionner un grandde reconstructions paléoclimatiques issues de proxys et d'archives différents sur la base de critères de qualité définis par le groupe a permis aux chercheurs de tester et de valider, région par région, leur robustesse.Enfin, les simulations réalisées avec les modèles climatiques prenant en compte les forçages solaires, volcaniques et anthropiques confirment, sauf pour l', ce que révèlent les données paléo-climatiques, tant sur la précocité que sur l'asymétrie du réchauffement lié à l'homme.En montrant que l'incidence dessur les températures est détectable même à leurs faibles niveaux du début de l'ère industrielle, ce travail illustre l'extrême sensibilité du climat à de telles perturbations anthropiques.