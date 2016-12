Mieux maîtriser la turbulence: première observation d'événements singuliers de dissipation de l'énergie

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)



Dispositif expérimental: 2 caméras placées orthogonalement (cercles rouges) permettent de suivre les mouvements des particules dispersées dans le fluide placé dans le récipient éclairé. 2 turbines contra rotatives (haut et bas) mettent le fluide en mouvement. L' ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut...)

maîtrise (La maîtrise est un grade ou un diplôme universitaire correspondant au grade ou titre de « maître ». Il existe dans plusieurs pays et correspond à différents niveaux selon ceux-ci.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

aéronautique (L'aéronautique inclut les sciences et les technologies ayant pour but de construire et de faire évoluer un aéronef dans l'atmosphère terrestre.)

navigation (La navigation est la science et l'ensemble des techniques qui permettent de :)

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et...)

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période de temps donnée. Il se distingue de la météorologie qui...)

turbulence (La turbulence désigne l'état d'un fluide, liquide ou gaz, dans lequel la vitesse présente en tout point un caractère tourbillonnaire : tourbillons dont la...)

agitation (L’agitation est l'opération qui consiste à mélanger une phase ou plusieurs pour rendre une ou plusieurs de ces caractéristiques homogènes. Plusieurs types d'opérations liées à...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de transmission, pistons, ...), bref, de tout ce qui produit ou...)

turbulent (Le HMS Turbulent (n° de coque : S 87) est un bâtiment de la classe Trafalgar de sept sous-marins nucléaires d'attaque de la Royal Navy.)

lac (En limnologie, un lac est une grande étendue d'eau située dans un continent où il suffit que la profondeur, la superficie, ou le volume soit suffisant pour provoquer une stratification, une...)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan...)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une préparation aussi appelée mélange. Les...)

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle est utilisée pour marquer un rôle dans une...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

vitesse (On distingue :)

décimètre (Un décimètre (symbole dm) vaut 10-1 = 0,1 mètre.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

spirales ((voir page de discussion))

équations de Navier-Stokes (En mécanique des fluides, les équations de Navier-Stokes sont des équations aux dérivées partielles non-linéaires qui décrivent le mouvement des fluides dans l'approximation des milieux...)

mécanique des fluides (La mécanique des fluides est la branche de la physique qui étudie les écoulements de fluides c'est-à-dire des liquides et des gaz lorsque ceux-ci subissent des forces ou des contraintes. Elle est...)

millénaire (Un millénaire est une période de mille années, c'est-à-dire de dix siècles.)

million (Un million (1 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999 999) et qui précède un million un (1 000 001)....)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation...)

Publication:

Des chercheurs du CEA et du CNRS ont développé une nouvelle approche expérimentale qui permet d'étudier la dissipation d'énergie au sein des mouvements turbulents dans un liquide visqueux. Dans leur expérience, décrite dans Nature Communications le 31 août, l'équipemontre la présence, à petite échelle, de plusieurs types d'événements rares, mais intenses, de dissipation d'par un processus indépendant de la viscosité.Lade la dissipation d'énergie dans les écoulements fluides est un sujet de première importance dans un grandde domaines, aussi variés que l', la, l'ou les études sur le... Comprendre les phénomènes deconstitue donc un enjeu scientifique, technologique et économique important.Soumis à une, un fluide visqueux est mis en mouvement et devient: son écoulement se structure en mouvements tourbillonnaires qui se ramifient sur plusieurs échelles allant de la taille du système (océan,, récipient,...) à l'échelle la plus fine, fonction de la viscosité. L'énergie injectée dans le fluide est finalement dissipée par effet de viscosité. Les chercheurs de l'équipe SPHYNX de l'Iramis/SPEC? (CEA/CNRS), ont développé une nouvelle approcheet théorique permettant de quantifier localement les transferts d'énergie jusqu'à l'échelle (inférieure au millimètre) où la viscosité opère.Le dispositif expérimental se présente sous la forme d'un récipient transparent contenant uneau-glycérol, en proportionpour ajuster la viscosité, agité par deux turbines. Pour suivre le mouvement du fluide transparent, de fines particules de 10 microns sont dispersées dans le, dont les trois composantes desont mesurées à l'aide de deux caméras de haute résolution équipées d'optiques ajustables. Le suivi des vitesses de l'ensemble des particules permet d'avoir une mesure globale et locale, duau millimètre, de l'évolution des mouvements turbulents permettant de calculer les transferts d'énergie.Les mesures montrent, pour la première fois, l'émergence d'événements extrêmes de dissipation non visqueuse, à des échelles où la viscosité est censée amortirmouvement et dissiper toute l'énergie. De façon surprenante, les champs de vitesses correspondant à ces événements extrêmes peuvent être répertoriés en quatre classes topologiques (fronts,, jets et points de rebroussement).Le développement de la cascade tourbillonnaire est complexe, mais cependant bien décrit par les, à la base de toute la. Ces équations traduisent simplement les grandes lois de conservation (masse, impulsion et énergie), mais l'unicité de leurs solutions n'est pas mathématiquement établie. Ce problème constitue un des sept défis duretenus par le Clay Mathematics Institute, chacun d'eux étant doté d'un prix d'unde dollars. Dans ce cadre, l'apparition spontanée de singularités de dissipation de l'énergie est prédite par certains modèles, que l'on peut tenter de rapprocher desexpérimentales de l'équipe de l'Iramis/SPEC (CEA/CNRS). Les structures mises en évidence par les chercheurs pourraient correspondre à des pré-singularités, événements précurseurs des singularités à petite échelle recherchées par les mathématiciens.De plus, cette mise en évidence expérimentale de phénomènes de dissipation non visqueuse de l'énergie à petite échelle impose une contrainte forte sur toute modélisation hydrodynamique d'écoulement d'un fluide réel: une plus grande gamme d'échelle doit être considérée dans les simulations pour rendre compte du phénomène global. Ceci pourrait modifier les principes mêmes des méthodes numériques actuellement utilisées.Experimental characterization of extreme events of inertial dissipation in a turbulent swirling flow, E.-W. Saw, D. Kuzzay, D. Faranda, A. Guittonneau, F. Daviaud, C. Wiertel-Gasquet, V. Padilla & B. Dubrulle, Nature Communications, 31 Août 2016, doi:10.1038/ncomms12466