On a trouvé Philae !



On a trouvé Philae!

Gros plan de Philae

Image montrant Philae, prise par la caméra à angle étroit OSIRIS le 2 septembre

Moins d'un mois avant la fin de la mission, des photos prises par la caméra haute-résolution de Rosetta dévoilent l'atterrisseur Philae, coincé dans une fissure sombre de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko.Ces images ont été prises le 2 septembre par laétroit OSIRIS alors que laeffectuait un passage à 2,7km de la, et montrent clairement Philae, dont le corps mesure 1m, et deux de ses pieds.Ces images, prises plus près que jamais de la surface de la, fournissent également la preuve de l'de Philae et confirment pourquoi il fut si difficile d'établir laavec Philae après sonle 12 novembre 2014."Nous sommes très heureux d'avoir enfin réussi à photographier Philae et de pouvoir le voir avec un tel niveau de détail, et ce moins d'unavant la fin de la mission," déclare Cecilia Tubiana de l'équipe end'OSIRIS, qui fut la première à voir les images après leurhier."Cette formidable nouvelle signifie que maintenant que nous savons où Philae se trouve, nous possédons désormais les informations qui nous manquaient pour replacer dans leurles troisde relevés scientifiques effectués par Philae !" explique Matt Taylor, responsablede la mission Rosetta."Maintenant que lade l'est terminée, nous nous sentons prêts à l'atterrissage de Rosetta, et nous attendons avec impatience la perspective de prendre des photos d'encore plus près du site d'atterrissage de Rosetta," ajoute Holger Sierks, principal investigateur de la caméra OSIRIS.Le 30 septembre, la sonde effectuera un aller simple vers la surface de Rosetta, une ultime mission qui permettra d'examiner la comète de très près, et notamment les puits àouvert de la région de Ma'at. Les scientifiques de Rosetta espèrent que cespermettront de découvrir les secrets de la structure intérieure de la comète.