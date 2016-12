Des progrès calculés pour les équations de champ neuronaux

neurosciences (Les neurosciences correspondent à l'ensemble de toutes les disciplines biologiques et médicales qui étudient tous les aspects, tant normaux que pathologiques, des neurones et du système nerveux.)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de...)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par...)

rang ( Mathématiques En algèbre linéaire, le rang d'une famille de vecteurs est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille. Le théorème du rang lie le rang et la dimension du noyau d'une...)

approximation (Une approximation est une représentation grossière c'est-à-dire manquant de précision et d'exactitude, de quelque chose, mais encore assez significative pour être utile. Bien qu'une approximation soit le plus souvent...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le...)

cerveau (Le cerveau est le principal organe du système nerveux central des animaux. Le cerveau traite les informations en provenance des sens, contrôle de nombreuses fonctions du...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un...)

Les équations de champs neuronaux (ECN) sont un outil de modélisation mathématique important dans le domaine des neurosciences et de la robotique cognitive. Un financement de l'UE a permis à des chercheurs de développer des simulations numériques pour des ECN qui devraient stimuler les recherches enLes modèles d'ECN sont généralement utilisés pour décrire l'de taux de déclenchement synaptique dans des populations neuronales au niveau des tissus dans l'espace et dans le. Au cours duNEUROSTOCHSIM (Neural field equations: stochastic approach and numerical simulations), des chercheurs ont développé de nouvelles méthodes numériques pour des applications des ECN. Ce qui est impressionnant, cependant, est le fait que ces équations peuvent être appliquées à la fois à des cas déterministes et stochastiques.L'algorithme NEUROSTOCHISM utilise une technique de réduction dupour calculer des ECN bidimensionnelles. La comparaison des résultats théoriques à des exemples d'expérience numérique particulière a montré une bonne stabilité et une précision pour les problèmes dans le domaine des neurosciences et de la robotique. Les résultats ont été diffusés par le biais de présentations par affiches et d'interventions en plénière lors de conférences internationales, ainsi que d'une publication dans le SIAM Journal on Scientific Computing.Après analyse complète, les chercheurs du projet ont sélectionné un modèle stochastique pour les ECN, ainsi qu'une technique numérique pour uneappropriée de problèmes singuliers. Les résultats de laont été présentés lors d'un atelier international.Le projet NEUROSTOCHSIM a concentré ses efforts sur l'application de ses techniques à des problèmes réels tels que l'encodage des stimuli visuels dans leet l'épilepsie. La simulation numérique de solutions multibosses des champs neuronaux pour étudier les conditions de la formation de régions multiples de forte activité constitue une réalisation majeure du projet. Ces solutions peuvent être utilisées pour représenter des stimuli externes mémorisés dans les populations neuronales et pour interpréter desd'EEG expérimentales. Les résultats des recherches ont été présentés lors de plusieurs conférences internationales.Les outils du projet seront très utiles et aideront les chercheurs à appréhender les phénomènes neurobiologiques complexes ainsi que les troubles neurologiques. Des projets sont déjà en cours d'élaboration pour approfondir les collaborations de recherche et explorer des applications potentielles en biomédecine et robotique cognitive.Pour plus d'information voir: Final Report Summary - NEUROSTOCHSIM (Neural Field Equations: Stochastic Approach and Numerical Simulations)