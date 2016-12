Zoomer sur la peau du chasseur de la constellation d'Orion

La grande nébuleuse d'Orion observée avec le télescope VLT de l'ESO/VLT et les détails de la barre d'Orion révélés par la combinaison (Une combinaison peut être :)

Le bord du nuage moléculaire d'Oion illuminé par les étoiles de l'amas du Trapèze: En partant de la droite, la première image est obtenue avec le télescope de 30m seul, la deuxième avec ALMA uniquement et la troisième est issue de la combinaison des deux jeux de données. Il y a un nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».) télévision (La télévision est la transmission, par câble ou par ondes radioélectriques, d'images ou de scènes animées et généralement sonorisées qui sont reproduites sur un poste récepteur...)

Ces images présentent la surface du vaste nuage moléculaire situé derrière la grande nébuleuse d'Orion à 1400 années lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...) rectangle (En géométrie, un rectangle est un quadrilatère dont les quatre angles sont des angles droits.) blanc (Le blanc est la couleur d'un corps chauffé à environ 5 000 °C (voir l'article Corps noir). C'est la sensation visuelle obtenue avec un spectre lumineux continu, d'où l'image que l'on en donne...)

En combinant les informations issues de l'interféromètre ALMA et du radiotélescope de 30m de l'IRAM, une équipe internationale d'astronomes, dirigée par Javier Goicoechea a obtenu l'image la plus détaillée à ce jour de la barre d'Orion, qui délimite laentrediffuse et matière dense dans la région de formation d'étoiles massives la plus proche de la. Cette image offre des informations inédites pour l'étude de la morphologie et de l'de cette région fascinante duLa granded'Orion, localisée à l'extrémité de l'épée de la constallation d'Orion, fait partie des objets les plus photographiés par les astronomes amateurs. La grande variété de couleurs des images obtenues traduisent l'avec la matière interstellaire de l'intensedans le domaine(UV) produit par les étoiles massives rassemblées dans l'amas dit du Trapèze. De part, leur proximité et leur concentration, ces étoiles massives attirent aussi l'attention des astronomes professionnels. Situé à une distance de 1350 années-lumières de la Terre, l'amas du Trapèze est en effet la région de formation d'étoiles massives la plus proche. Les astrophysiciens étudient cette région pour percer les secrets de la formation de ces étoiles lumineuses, qui produisent un rayonnement 200 000 fois plus intense que celui duJavier Goicoechea nous explique: "Jusqu'à présent, nous avions une visiondes phénomènes qui influencent la matière dans cette région de transition à cause de la faible résolution angulaire de la précédente génération de radiotélescopes. Avec ALMA, le changement est radical. Nous obtenons une image de très grande sensibilité et avec une précision de 1d'arc, l'sous lequel leserait vu, s'il était placé à la même distance que Orion."Cependant, le défaut de l', la technique utilisée par ALMA pour atteindre la résolution, est une réduction de la sensibilité pour les structures présentant un faible contraste avec le fond. Pour corriger ce biais qui affecte l'image en supprimant des informations importantes, l'équipe a obtenue desavec le grandde 30m dede l'IRAM et les a combinées de manière optimale avec celles résultant de l'interféromètre ALMA. Jérôme Pety indique: "de manière imagée, la combinaison nous donne une image de ladu chasseur de lad'Orion, alors que lesd'ALMA seules ne nous auraient révélé que les pores de la peau !"Javier Goicoechea continue: "La combinaison des deux jeux de données révèle que le bord dumoléculaire est composée de filaments très fins et de petit globules, organisés en structures plus ou moins périodiques. L'explication de cette structure n'est pas intuitive. Dans une vision statique, on s'attend en effet à ce le rayonnement UV intense émis par les étoiles du Trapèze détruise les molécules et ionise les. Dans une vision, le surplus d'apporté par le rayonnement UV produit unqui comprime le bord du nuage moléculaire et conduit à la formation de filaments et globules dans lequi reste moléculaire. Jérôme Pety conclut avec enthousiasme: "Cette couche de matière comprimée devrait contribuer à protéger le nuage moléculaire de l'effetdu rayonnement UV. Derrière ce, ladu gaz décroït rapidement, le nuage peut évoluer tranquillement et former une nouvelle génération d'étoiles."