Un trou noir affamé renvoie une galaxie brillante dans l'ombre

La galaxie active Markarian 1018. Cette image acquise par l'instrument MUSE qui équipe le Très Grand Télescope de l'ESO montre la galaxie active Markarian 1018, dont un trou noir supermassif occupe le centre. Les boucles de faible luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.) fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une substance constituée de molécules toutes...)

© ESO/CARS survey.

Le ciel qui entoure la galaxie active Markarian 1018. Sur cette image à grand champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la responsabilité de la Commission européenne dans le cadre du premier pilier...)

© ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin

Localisation de la galaxie Markarian 1018 dans la constellation de la Baleine (La baleine est un mammifère marin de grande taille classé dans l'ordre des cétacés. Le terme s'applique à plusieurs espèces différentes dans les...) cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. La valeur de cette distance est appelée rayon du cercle....) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

© ESO/IAU and Sky & Telescope

Aidée du Très Grand Télescope de l'ESO, du Télescope Spatial Hubble du consortium NASA/ESA et de l'Observatoire Chandra X-Ray de la NASA, une équipe internationale d'astronomes, comprenant une chercheuse du Laboratoire d'étude du rayonnement et de laenet atmosphères, est parvenue à résoudre le mystère de l'exceptionnel changement de comportement d'unau coeur d'unelointaine. Il semble queait connu desdifficiles et ne dispose plus de suffisamment depour illuminer son procheDe nombreuses galaxies sont dotées d'un noyau extrêmement brillant alimenté par unsupermassif. Ces noyaux transforment les "galaxies actives" en certains des objets les plus brillants de l'. Leur brillance extrême s'expliquerait par la chute de matière chaude à l'intérieur du trou noir, un phénomène baptisé. Cet intensevarie grandement d'uneactive à l'autre, de sorte que les propriétés de laqu'elles émettent constituent la base de la classification de ces galaxies en différents typesDiverses observations ont révélé que certaines de ces galaxies changeaient de façon spectaculaire au cours d'uneà peine - un clin d'oeil à l'échelle de temps astronomique. La galaxie active Markarian 1018,de cette nouvelle étude, a ainsi opéré rien moins que deux transformations, lalui ayant permis de recouvrer son aspect initial en l'espace de cinq ans. Ce cycle complet, par ailleurs observé chez quelques autres galaxies, a pour la première fois fait l'objet d'une étude détaillée.La découverte de la nature changeante de Markarian 1018 a été permise par lede Référence des AGN Proches (CARS), unalliant l'ESO à diverses autres organisations dont l'objectif consiste à recueillir des informations sur 40 galaxies proches dotées de noyaux actifs. Des observations de routine de Markarian 1018 effectuées grâce à l'instrument MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) installé sur le Très Grand Télescope de l'ESO ont révélé l'étrange variation de brillance de la galaxie.L'équipe de chercheurs profita de cette occasion, faisant de l'identification du processus à l'origine de la variation si brutale de luminosité de Markarian 1018 leur priorité première. De nombreux événements astrophysiques auraient pu en être la cause, mais l'équipe a pu éliminer l'ingestion d'une simplepar le trou noiret jeté le doute sur la possibilitéde l'obscurcissement généré par unenvironnant. La première série d'observations ne permit pas d'identifier le processus véritablement responsable de la chute de luminosité de Markarian 1018.Les chercheurs ont pu se procurer descomplémentaires, suite à l'allocation de temps d'auprès dudu consortium NASA/ESA et de l'ObservatoireX-Ray de la. L'de ces nouvelles données par cette série d'instruments leur a permis de résoudre le mystère - privé ded'accrétion, le trou noir s'obscurcissait lentement.Les processus à l'oeuvre audes galaxies actives, tel celui conduisant au changement d'apparence de Markarian 1018, continuent à faire l'objet d'études poussées.Ce travail dea fait l'objet de deux articles intitulés "Mrk 1018 returns to the shadows after 30 years as a Seyfert 1", et "What is causing Mrk 1018's return to the shadows after 30 years?", à paraître au sein des Lettres de la même revue: