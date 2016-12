Lancement de la mission franco-chinoise Cardiospace



Illustration: CNES

satellites (Satellite peut faire référence à :)

terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes....)

Centre de lancement (Un centre de lancement, dans le domaine de l'astronautique, est le bâtiment, près de l'aire de lancement, en général protégé contre les effets d'une explosion ou d'un...)

fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine. Caractéristique des Angiospermes, il succède à la fleur...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

santé publique (La santé publique peut être définie de diverses manières. On peut en effet la présenter comme « l'étude, d'une part, des déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé de...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme...)

expérimentation (L'expérimentation est une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences répétées la validité d'une hypothèse et à obtenir des données...)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne est...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit...)

situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non. Il inscrit un lieu dans un cadre plus général afin de...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

amarrage (Le terme d'amarrage est utilisé dans deux domaines :)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un bien.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement,...)

station spatiale (Une station spatiale, dans le domaine de l'astronautique, est une installation spatiale en orbite ou déposée sur un astre, ne disposant pas de moyens de propulsion autonomes ou ne disposant que de moyens...)

La mission Cardiospace du CNES a été lancée, jeudi 15 septembre, depuis le Centre de lancement dede Jiuquan en Chine, à bord du nouveau module orbital TianGong-2. Cardiospace doit permettre d'étudier l'adaptation du système cardiovasculaire à la micro-gravité et son déconditionnement lors du retour des taïkonautes surAprès TianGong-1 en 2011, le nouveau module orbital TianGong-2 a été lancé, jeudi 15 septembre, depuis lede satellites de Jiuquan en Chine, avec à son bord une plus grande variété d'équipements, notamment Cardiospace,d'une coopération entre le CNES et le CMSEO-ACC (China Manned Space Engineering Office - Astronaut Center of China).Cardiospace a pour objectif d'étudier l'adaptation du système cardiovasculaire lors des vols spatiaux habités. Ces recherches ont un intérêt pour lades astronautes mais aussi en, les maladies cardiovasculaires étant la première cause de mortalité dans le. Le CNES a coordonné le développement des différents instruments constituant Cardiospace, en particulier leDoppler et l'échographe qui étudient respectivement la microcirculation et la macrocirculation sanguines.Depuis mi-juin, l'équipement Cardiospace est en cours d'au sol à l'occasion d'unede confinement de 180, organisée par l'ACC à Beijing et le SISC (Space Institute of South China) à Shenzhen. Il sera utilisé enréelle pendant une durée d'unenviron par les deux taïkonautes de la mission ShenZhou-11, dont le lancement et l'au nouveau module orbital TianGong-2 est prévu mi-octobre 2016.Cette première mission Cardiospace permettra l'de nombreusesscientifiques dont l'exploitation pourra déterminer de nouvelles missions à développer dans le cadre de la coopération spatiale entre la France et la Chine, notamment pour la prochainechinoise.Pour plus d'information voir: Mission Cadiospace