1. Un plus grand choix et un accès amélioré et transfrontière aux contenus en ligne

"Je veux que les journalistes, les éditeurs et les auteurs soient rémunérés équitablement pour leur travail, peu importe que celui-ci soit réalisé dans un studio ou dans un salon, diffusé hors ligne ou en ligne, publié via unou relié à unsur." — Président Juncker, discours sur l'état de l'Union 2016À l'occasion du discours du président Juncker sur l'état de l'Union en 2016, la Commission a présenté aujourd'hui des propositions sur la modernisation du droit d'auteur afin d'accroître la diversité culturelle enet les contenus disponibles en ligne,en clarifiant les règles pour tous les acteurs des services en ligne. Les propositions mettront également des outils permettant d'innover à la disposition de l', de laet des institutions du patrimoine culturel.Les technologies numériques sont ende modifier la façon dont la musique, les films, la, la radio, les livres et la presse sont produits et distribués et les moyens par lesquels on y accède. De nouveaux services en ligne tels que lade musique en continu, les plateformes deet les agrégateurs d'informations sont devenus très populaires, et les consommateurs s'attendent de plus en plus à pouvoir accéder aux contenus culturels quand ils se déplacent, sans se soucier des frontières. Le nouveauouvrira de nouvelles perspectives pour les créateurs européens, pour autant que les règles offrent sécurité et clarté juridiques à tous les acteurs.essentiel de sapour un marché unique numérique, la Commission a adopté des propositions visant à permettre:- un plus grand choix et un accès amélioré, et transfrontière, aux contenus en ligne.- un régime de droits d'auteur plus favorable pour l'enseignement, la recherche, le patrimoine culturel et l'inclusion des personnes handicapées.- un marché plus équitable et plus viable pour les créateurs, le secteur de la création et la presse.Aujourd'hui, près de la moitié des internautes de l'Union européenne écoutent de la musique, regardent des séries télévisées et des films ou jouent à des jeux en ligne; cependant, les radiodiffuseurs et autres opérateurs rencontrent des difficultés pour obtenir les droits nécessaires lorsqu'ils veulent offrir leurs services numériques ou en ligne dans d'autresde l'UE. De même, les secteurs de l'éducation, de la recherche et du patrimoine culturel, qui sont d'une grande importance sur le plan socioéconomique, se heurtent trop souvent, en cas d'utilisation - y compris transfrontière - de contenus protégés par le droit d'auteur, à des restrictions ou à une insécurité juridique qui freinent l'innovation numérique. Enfin, les créateurs, les autres titulaires de droits et les éditeurs de presse sont souvent dans l'incapacité de négocier les conditions ainsi que le paiement de l'utilisation en ligne de leurs œuvres et réalisations.L'des propositions concernant le droit d'auteur s'articulede trois grandes priorités.Notre proposition sur latransfrontière des services de contenu en ligne, présentée en décembre 2015, a donné aux consommateurs le droit d'utiliser leurs abonnements en ligne à des films, de la musique ou des livres numériques lorsqu'ils sont hors de leur pays d'origine, par exemple pour und'affaires ou d'agrément. Aujourd'hui, nous proposons un mécanisme juridique qui permettra aux radiodiffuseurs d'obtenir plus facilement les autorisations dont ils ontauprès des titulaires des droits pour pouvoir diffuser des programmes en ligne dans d'autres États membres de l'UE. Il s'agit de programmes que les radiodiffuseurs transmettent en ligne en mêmeque leur émission et des services de rattrapage qu'ils souhaitent mettre à disposition en ligne dans d'autres États membres, tels que MyTF1 en France, ZDF Mediathek en Allemagne, TV3 Play au Danemark, en Suède et dans les payset AtresPlayer en Espagne. Le fait de donner la possibilité aux radiodiffuseurs de diffuser l'essentiel de leurs contenus, comme des informations télévisées, des programmes culturels, des émissions politiques, des documentaires ou des divertissements, dans d'autres États membres également élargira le choix dont disposent les consommateurs.Les règles proposées permettent aussi aux opérateurs offrant des bouquets de chaînes (commeTV en Belgique,+ en Espagne, ouEntertain deen Allemagne) d'obtenir plus facilement les autorisations dont ils ont besoin: au lieu de devoir négocier individuellement avec chaque titulaire de droit pour pouvoir offrir ces bouquets de chaînes provenant d'autres États membres de l'UE, ils pourront obtenir ces licences auprès d'organismes de gestion collective représentant les titulaires de droits. Cela contribuera également à accroître le choix de contenus pour leurs clients.Afin de favoriser le développement de l'offre deà la demande (VOD) en Europe, nous invitons les États membres à mettre en place des instances dequi facilitent la conclusion d'accords de licence, y compris pour les services transfrontières, entre les titulaires de droits audiovisuels et les plateformes deà la demande. Unavec l'industrie audiovisuelle sur les questions de licence et le recours à des outils novateurs tels que les plateformes d'de licences viendront compléter ce dispositif.End'améliorer l'accès au riche patrimoine culturel de l'Europe, la nouvelle directive sur le droit d'auteur aidera les musées, les archives et les autres institutions à numériser et à rendre accessibles par-delà les frontières les œuvres indisponibles, tels que des livres ou des films protégés par le droit d'auteur mais qui ne sont plus accessibles au public.Parallèlement, la Commission utilisera le volet MEDIA du programme Europe créative, doté de 1,46d'euros, pour soutenir lades contenus créatifs au-delà des frontières. On prévoit notamment à ce titre des financements plus importants pour le sous-titrage et le, un nouveau catalogue des œuvres audiovisuelles européennes destiné aux fournisseurs de vidéo à la demande, qu'ils puissent utiliser directement pour leur, et des outils en ligne pour améliorer la distribution numérique d'œuvres audiovisuelles européennes et les rendre plus faciles à trouver et à consulter en ligne.Prises ensemble, ces actions encourageront le public à découvrir les programmes de radio et de télévision des autres pays européens et à rester en contact avec leur pays d'origine lorsqu'ils résident dans un autre État membre, et amélioreront la, y compris transfrontière, des films européens, mettant ainsi en valeur la riche diversité culturelle de l'Europe.Les étudiants et les enseignants sont certes désireux d'utiliser leset technologies numériques à des fins d'et d'enseignement, mais aujourd'hui, près d'un éducateur sur quatre se heurte chaque semaine à des restrictions liées au droit d'auteur dans ses activités pédagogiques numériques. La Commission a proposé aujourd'hui une nouvelle exception en vue de permettre aux établissements d'enseignement d'utiliser des matériaux à des fins d'illustration dans leurs activités pédagogiques fondées sur des outils numériques et dans le cadre des cours en ligne transfrontières.La directive proposée permettra également aux chercheurs dans l'ensemble de l'Union d'utiliser plus facilement les technologies de fouille de textes et d'de("text and data mining", TDM) pour analyser de gros volumes de données. L'exception envisagée stimulera ainsi très utilement la recherche innovante, sachant qu'aujourd'hui la quasi-totalité des publications scientifiques sont numériques et que leurprogresse de 8 % à 9 % par an au niveau mondial.La Commission propose également une nouvelle exception européenne obligatoire afin de permettre aux institutions de gestion du patrimoine culturel de conserver des œuvres sous forme numérique, ce qui est essentiel pour assurer la survie du patrimoine culturel et permettre aux Européens d'en profiter durablement.Enfin, la Commission propose des dispositions législatives pour mettre en œuvre le traité de Marrakech en vue de faciliter l'accès aux œuvres publiées des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. Ces mesures sont importantes pour veiller à ce que le droit d'auteur ne constitue pas un obstacle à la pleine participation à la société de tous les citoyens et elles permettront l'échange d'exemplaires en format accessible aude l'Union et avec les pays tiers qui sont parties au traité, en évitant les doubles emplois et le gaspillage de ressources.La directive sur le droit d'auteur vise à renforcer la capacité des titulaires de droits à négocier et à être rémunérés pour l'exploitation en ligne de leurs contenus sur les plateformes de partage de vidéos telles que YouTube ou. Ces plateformes seront tenues de déployer des moyens efficaces tels que des technologies permettant de détecter automatiquement des chansons ou des œuvres audiovisuelles identifiées par les titulaires de droits et devant être soit autorisées, soit supprimées.Les journaux, magazines et autres publications de presse ont bénéficié du passage de laaux services numériques et en ligne comme leset les agrégateurs d'informations. Cette évolution leur a permis d'élargir leur lectorat, mais a également eu une incidence sur leurs recettes publicitaires et ale respect des droits dans ces publications de plus en plus difficile. Aussi la Commission propose-t-elle d'instaurer un nouveau droit voisin pour les éditeurs, comparable à celui qui existe déjà dans le droit de l'Union pour les producteurs de films, les producteurs de disques et les autres acteurs des industries créatives tels que les radiodiffuseurs.Ce nouveau droit reconnaît le rôle important que jouent les éditeurs de presse en termes d'investissements et de contribution à la création de contenus journalistiques de qualité, ce qui est essentiel pour l'accès des citoyens à la connaissance dans nos sociétés démocratiques. Ils seront ainsi, pour la toute première fois, juridiquement reconnus comme des titulaires de droits, ce qui les placera dans une meilleure position, d'une part, pour négocier l'utilisation de leurs contenus avec les services en ligne qui les utilisent ou en permettent l'accès et, d'autre part, pour lutter contre le piratage. Cette approche permettra à l'ensemble des acteurs de disposer d'un cadre juridique clair pour l'octroi de licences à des fins d'utilisation numérique de contenus, et contribuera au développement de modèles économiques innovants au profit des consommateurs.Lede directive oblige, par ailleurs, les éditeurs et les producteurs à être transparents et à informer les auteurs ou les artistes interprètes des bénéfices qu'ils réalisent avec leurs œuvres. Il instaure aussi un mécanisme destiné à aider les auteurs et les artistes interprètes à obtenir une rémunération juste lorsqu'ils négocient avec les producteurs et les éditeurs. La confiance de tous les acteurs dans lade valeur numérique devrait dès lors s'en trouver renforcée.