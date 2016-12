ALMA perce les secrets d'un Globule spatial géant

L'utilisation combinée d'ALMA, du Très Grand Télescope de l'ESO et de divers autres instruments, a permis à une équipe internationale de découvrir la véritable nature d'un singulier objet de l'Univers lointain baptisé Globule Lyman-alpha. L'extrême brillance de ces vastes nuages dedemeura longtemps incompréhensible aux astronomes - jusqu'à ce qu'ALMA détecte la présence de deux galaxies au coeur même de l'un de ces objets, dont le rythme effréné de formation d'étoiles illumine l'proche. Ces galaxies étendues occupent le centre d'un essaim galactique susceptible de se constituer, à l'avenir, en un vaste. Les deux sources détectées par ALMA donneront prochainement lieu à une seule et uniqueelliptiqueLes Globules Lyman-alpha (LABs) sont de gigantesques nuages de gaz d'qui peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière et qui se situent à de très grandes distances cosmiques. Les LABs tirent leur appellation de cecaractéristique qu'ils émettent dans l', la raie Lyman-alpha. Des années après leur découverte, les processus à l'origine de ces LABs demeuraient énigmatiques. De nouvelles observations effectuées par ALMA viennent enfin de percer ce mystère.L'un des Globules Lyman-alpha les plus étendus connus à ce, celui ayant fait l'd'un plus grandd'études également, a été baptisé SSA22-Lyman-alpha blob 1, ou LAB-1. Niché au coeur d'un vaste amas de galaxies aux premiers stades de sa formation, il fut lepremier objet de ce type à être découvert - c'était en l'an 2000. Il se situe à si grande distance de laque saa mis quelque 11,5 milliards d'années à nous parvenir.Une équipe d'astronomes pilotée par Jim Geach du Centre dede l'de Hertfordshire au Royaume-Uni, a utilisé le Vaste(Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA), connu pour sa capacité inégalée à observer la lumière en provenance des nuages de poussière froids des lointaines galaxies, pour sonder les profondeurs de LAB-1. Ce qui leur a permis de repérer et de résoudre diverses sources d'émission submillimétriquePuis ils ont combiné les images d'ALMA avec des données d'de l'instrument MUSE (Explorateur Spectroscopique Multi-Unités) installé sur le Très Grand(VLT) de l'ESO. Lade l'émission Lyman-alpha déduite des données de MUSE a permis de localiser les sources ALMA au coeur même du Globule Lyman-alpha, soit à l'endroit précis où naissent les étoiles, à un rythme quelque 100 fois supérieur à celui qui caractérise laUneplus profonde acquise par ledu consortium NASA/ESA et la méthode de spectroscopie employée à l'Observatoire W.M. Keckont par ailleurs révélé la présence, dans l'environnement immédiat des sources ALMA, de nombreuses galaxies compagnons faiblement lumineuses susceptibles de bombarder les sources ALMA centrales, et donc d'accentuer leur rythme de formationL'équipe a ensuite utilisé unsophistiqué de simulation de la formation galactique, et démontré que l'émission Lyman-alpha du vastelumineux pouvait résulter de la dissémination du gaz d'hydrogène environnant par le rayonnement ultraviolet généré par la formation d'étoiles audes sources ALMA. Ce qui donnerait lieu au Globule Lyman-alpha observé.Jim Geach, l'auteur principal de cette nouvelle étude, précise: "Imaginez un lampadaire par nuit de- la lueur diffuse que vous apercevez résulte de lades minuscules gouttelettes d'par la lumière. Substituez au lampadaire unedotée d'un taux élevé de formation stellaire et au brouillard un vaste nuage de gaz intergalactique. Vous obtenez un semblable résultat: les galaxies illuminent leur proche environnement."Comprendre les processus de formation et d'évolution des galaxies constitue un immense défi. Parce qu'ils sont vraisemblablement des sites de formation des galaxies les plus massives de l', les Globules Lyman-alpha suscitent un vif intérêt auprès des astronomes. L'émission Lyman-alpha étendue renseigne notamment sur les processus à l'oeuvre au sein des nuages de gaz primordiaux qui encerclent les jeunes galaxies - une région particulièrement difficile à étudier, qu'il s'avère pourtant essentiel de mieux cerner.Jim Geach conclut ainsi: "Obtenir, grâce à ces globules, un rare aperçu des processus à l'oeuvre dans le proche environnement de ces jeunes galaxies en pleine croissance est particulièrement excitant. Longtemps, l'origine de l'émission Lyman-alpha étendue est demeurée controversée. Mais lade nouvelles observations et de simulations de pointe nous a certainement permis de résoudre un mystère vieux de 15 ans: le Globule Lyman-alpha 1 constitue le site de formation d'une galaxie elliptiquequi, un jour, occupera le centre d'un amas géant. Nous voyons là un instantané de l'assemblage de cette galaxie voici 11,5 milliards d'années."