Le fret du futur



Illustration: projet FURBOT

Globalement, les services dereposent sur une conception héritée du 19èmeet présentent encore de nombreuses fonctionnalités susceptibles d'être modernisées. Les trains de marchandises de demain pourraient être totalement robotisés et bien plus efficaces à de nombreux égards.LeFURBOT (Freight urban robotic vehicle), financé par l'UE, avait pour mission de faire de cet objectif une réalité. Constitué de huit partenaires européens, le projet a conçu un type dede fret urbain électrique radicalement nouveau, et proposé de nouvelles idées concernant son utilisation.Au cours de la conception, l'équipe a privilégié modularité, économie d', sécurité, conduite automatisée etrobotisée des bifurcations. Le système intègre des composants spécifiques tels qu'une structure de châssis-plateforme, uneefficace et un groupe motopropulseur doté d'une transmission basée sur laX-by-wire. Il présente aussi des composants tels qu'un nouveau système dede l'étatainsi que des commandes automatiques.Si le véhicule FURBOT peut être utilisé seul, il est plus efficace lorsqu'il est intégré dans unde véhicules. C'est la raison pour laquelle l'équipe a aussi défini plusieurs concepts applicables àle système. Ceux-ci permettent de bénéficier d'un fret intra-urbain d'une grande efficacité et de gérer de manière optimale le parc de véhicules, en s'adaptant à l'évolution de la demande de fret et à laDe façon plus détaillée, le système s'appuie sur le concept dede retrait (avec notamment des lieux de retrait et paiement, des sites de conditionnement et des boîtes Bento), offrant ainsi une solution de livraison innovante pour le e-commerce. Il s'agit également d'un système de fret coopératif qui intègre les ressources des entreprises participantes pour réduire les coûts.Les activités dedu projet ont consisté à poursuivre l'introduction des véhicules et conteneurs FURBOX dans la grande distribution tout en assurant la promotion du système deFURBOT auprès de nombreuses municipalités. Ces activités se sont appuyées sur le site du projet, des publications, plusieurs conférences, des salons dans le secteur robotique et un atelier definale.(voir vidéos).Les travaux du projet FURBOT déboucheront sur un système de fret urbain totalement inédit. Plus respectueux de l', plus économique et plus sûr, il améliorera la compétitivité du secteur du transport de fret européen. Enfin, le système offre l'opportunité d'étendre les systèmes de fret urbain à des quartiers jusqu'à présent considérés comme inadaptés. S'il étaitexploité, ce système pourrait bien marquer le début d'dans le transport de fret urbain.Pour plus d'information voir: