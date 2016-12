Feux d'artifice estivaux sur la comète de Rosetta



Éruptions cométaires

Guide de l'activité cométaire

Points d'origine des éruptions estivales

Effondrement d'une falaise et activité cométaire

Les caméras de Rosetta ont photographié 34 éruptions sur une période de trois mois encadrant le passage de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko au plus près du Soleil, le 13 août 2015.Ces éruptions diffèrent des jets deet des éjections decouramment observés sur le noyau de la, et qui se produisent à intervalles réguliers, au rythme du lever et du coucher dusur la comète.Les éruptions sont plus lumineuses, et les scientifiques estiment qu'elles durent moins de 30, pendant lesquelles entre 60 et 260 tonnes desont éjectés de la comète.Ces éruptions se produisaient au moment duenviron toutes les 30, soit environ toutes les 2,4 rotations de la comète sur elle-même, et peuvent être réparties en trois catégories: celles présentant un jet fin et étroit, d'autres un jet plus diffus, et unedes deux types précédents.Une des questions clés sur lesquelles s'est penché Jean-Baptiste Vincent, auteur principal de la publicationqui paraît aujourd'hui dans Monthly Notices of the Astronomical Society, c'est l'élémentde ces éruptions.L'équipe a découvert qu'une moitié des éruptions se sont produites au petit matin, quand le Soleil commence à réchauffer laplongée dans l'obscurité depuis plusieurs heures ; le changement rapide decréerait des fractures qui libéreraient des matériaux volatiles qui se vaporiseraient de manière explosive.Les autres éruptions se sont produitesde midi, après plusieurs heures d'ensoleillement. Celles-ci s'expliqueraient par le fait que laaccumulée atteindrait des poches de matériaux volatiles enfouis sur la surface, causant là encore un réchauffement soudain et uneL'équipe avance également une autre cause pour expliquer ces éruptions."Nous avons observé que la majorité des explosions semble se produire au niveau de limites régionales sur la comète, dans des zones qui présentent des changements de texture ou de topographie, comme des falaises abruptes, des puits ou des alcôves," ajoute Jean-Baptiste.Au moins une des éruptions étudiées s'est produite dans l'obscurité, et semble liée à l'effondrement d'une. Une falaise érodée peut en effet s'effondrer à, decomme de nuit, et révéler des quantités substantielles de matériaux pouvant créer une explosion, même quand la zone n'est pas exposée à ladu Soleil.