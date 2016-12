Les étoiles novae: des usines à lithium

L'étoile nova découverte en avril 2015, baptisée Sagittarii 2015 No. 2

© Bob King - Sky & Telescope

Une équipe scientifique internationale associant un astrophysicien de l'Observatoire de Paris parvient à mesurer une quantité importante de lithium dans une étoile de type nova. De quoi éclairer le mystère sur l'origine de la présence du lithium dans l'... Ces travaux font l'd'une lettre publiée le lundi 26 septembre 2016 dans laLeest l'un des rares éléments chimiques (avec l'et l'hélium) à avoir été formé juste après le "" pendant les fameuses trois premièresde l'existence de l'Univers, il y a 13,8 milliards d'années. C'est l'un des éléments chimiques les plus légers qui existent.Laprimordiale de lithium dans l'Univers a été déterminée par laet contrainte par lesobservationnelles du. On connaît en outre la quantité de lithium présente dans les étoiles anciennes formées très tôt dans l'histoire de l'Univers.Par ailleurs, l'abondance de lithium présente dans les météorites est un marqueur de la quantité initiale de lithium à la formation du, il y a 4,5 milliards d'années. Or l'abondance de lithium dans les météorites est très importante, 10 fois supérieure à celle contenue dans les étoiles anciennes.Quelles sont les sources de production de ce lithium formé au cours de l'histoire de l'Univers ? Théoriquement, plusieurs candidats sont possibles: étoiles de type AGB, fragmentation dupar les rayons cosmiques, supernovas, novae...Parmi les systèmes binaires constitués de deux étoiles tournant l'unede l'autre, les étoiles novae sont parmi les objets astronomiques les plus spectaculaires.Dans ces couples, l'un des deux membres est une naine blanche, à savoir un astre très dense, parvenu aufinal de l'évolution d'unede petite. Il a la taille d'unecomme la, mais une masse équivalente à celle duUne naine blanche est si dense que saest capable d'aspirer lade son compagnon proche. Quand cette matière tombe sur la naine blanche, elle s'échauffe fortement; elle rayonne unesi importante qu'elle déclenche unethermonucléaire (1000 km/s), "cataclysmique", provoquant une brutale augmentation dede l'étoile pouvant atteindre jusqu'à dix magnitudes.Découverte dans ladu Sagittaire le 15 mars 2015 par unamateur australien, l'étoile nova, baptisée Sagittarii 2015 No. 2, suscite l'intérêt d'une équipe internationale d'astrophysiciens.A l'aide du VLT de 8,2 m de l'ESO, les chercheurs ont pu suivre l'évolution de la nova, 57après son explosion et pendant 25 jours. Leursont permis d'estimer la quantité de lithium, à travers la mesure de celle de l'7BeLa quantité de lithium produite est d'une concentration dix mille fois supérieure à ce que l'on trouve dans les météorites, voire une masse de 10-9 masses solaires.Par conséquent, il suffirait qu'une petite fraction (2%) de toutes les novae dans laproduise cette quantité de lithium pour expliquer 75% de l'abondance de lithium à la formation du Système solaire.Le reste est produit par le Big Bang et, en quantité minime, par la fragmentation des rayons cosmiques dans le milieu interstellaire.Ces recherches apportent une nouvelle pierre à la compréhension de la production de lithium dans l'Univers.Ces travaux font l'objet d'une lettre parue le 26 septembre 2016 dans la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sous le titre "Highly Enriched 7Be in the ejecta of Nova Sagittarii 2015 No. 2 (V5668 Sgr) and the Galactic Lithium origin". Auteurs: P. Molaro INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, L. Izzo de l'Institute d'de l'Andalusie, E. Mason de INAF-OATs, P. Bonifacio de l'et M.della Valle de INAF-Osservatorio Astronomico di Napoli.