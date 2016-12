Un panneau d'affichage sans papier pour le secteur publicitaire



Illustration: projet SPABRINK

Les publicités imprimées et les affichages numériques sont visuellement efficaces mais peu respectueux de l'. Pour remédier à ce problème, leSPABRINK (Self-printing advertisement board with reusable ink), financé par l'UE, a mis auund'extérieur ayant le même impact visuel que les panneaux publicitaires enen évitant l'utilisation d'affiches et d'adhésifs àunique.Le système fonctionne comme une, en utilisant des poudres colorées déposées par une tête piézoélectrique ensur une. Il peut régler avec précision lad', ce qui permet de retirer aisément la. Vu le type deservant à afficher les images, les couleurs sont rendues par une méthode sur mesure. Le système dispose d'uneaccessible par le Web permettant de surveiller en direct l'affichage, via uneintégrée.Les travaux ont commencé par une étude du marché, uneapprofondie sur les composants, et l'analyse des besoins pour définir les spécifications du système. Le test de plusieurspulvérisables a conduit à la sélection d'une surface présentant les propriétés électrostatiques, diélectriques et magnétiques adéquates, ainsi qu'une compatibilité de têtes et une gamme de couleurs appropriées. L'équipe a adapté un système de dépôt au polymère sélectionné, et défini des paramètres optimisés de buse d'impression. Elle a aussi conçu et testé des prototypes bêta de tête d'impression.Les activités étendues de recherche, développement et de test ont conduit à la conception et à la fabrication d'une surface d'impression grand format. L'équipe a conçu un système decomplet ainsi qu'unde traitement d'images capable de convertir les couleurs et de redimensionner les images.Un prototype grand format de deux mètres carrés a été développé et testé en environnement extérieur réel. La qualité d'image obtenue a été comparée aux techniques actuelles et jugée satisfaisante.Le projet SPABRINK a mis au point une technique respectueuse de l'environnement qui parvient à réduire les déchets de papier et à limiter les rejets toxiques deet de peintures dans l'environnement. Deux PME partenaires, SIARQ (Espagne) et INDEX (Hongrie), ont déjà déposé la demande de brevet pour cette technique. Depuis la fin du projet, des négociations sont menées avec des acteurs majeurs du secteur des panneaux d'affichage grand format pour l'extérieur, dans le but de faire évoluer le prototype et d'obtenir un produit finalisé. Vous pouvez visionner ci-dessous unedu projet.Pour plus d'information voir: projet SPABRINK