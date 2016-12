Mars: des rivières souterraines récemment actives

Ile de Bylot dans l'arctique canadien. Ecoulements le long de structures polygonales. Crédit photo: E. Godin.



Structures sinueuses le long de formations polygonales sur Mars. Plaine d'Utopia Planitia (Planitia (pluriel planitiae) est un mot d'origine latine désignant une surface plate, une plaine. Il est utilisé sur Mars pour décrire une plaine basse ou une grande étendue sans...)



Evolution de structures polygonales dans un sol gelé riche en glace avec formation d'un écoulement souterrain.1: dépôt éolien de 150 m d'épaisseur et dégel en profondeur, 2: érosion de la couche éolienne (Une éolienne est un dispositif qui utilise la force motrice du vent. Cette force peut être utilisée mécaniquement (dans le cas d'une éolienne de pompage), ou produire de l'électricité (dans le cas d'un aérogénérateur).) circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles sur une route.)

Deux chercheurs du laboratoire GEOPS (CNRS/Université Paris Sud), en collaboration avec deux autres planétologues américain et canadien, viennent de mettre en évidence un réseau probable de rivières souterraines qui se seraient formées récemment sur laMars.La présence de ravins alignés et sinueux, formés dans le sol gelé de la, serait le témoin de probables écoulements situés à 150 mètres sous la, dont les auteurs déduisent l'existence en se basant sur l'de reliefs similaires surdans l'canadien, ainsi que sur une modélisation. Un ancien dépôt de poussière aurait fait office de couche isolante et favorisé ainsi la fonte du sol gelé sous-jacent. L'ainsi créée aurait engendré un vastede rivières souterraines qui se serait maintenu même si les conditions thermodynamiques deet den'étaient pas forcément favorables en surface. Ces rivières seraient apparues il y a quelques milliers à quelques millions d'années: l'hypothèse qu'elles puissent encore exister aujourd'hui n'est pas totalement écartée. Ce résultat est paru en ligne sur le site de la revue. Ces travaux sont soutenus par le CNES et le PNP du CNRS-INSU.