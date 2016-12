Découverte de Pamphilos

Découverte d'un squelette humain sur l'épave d'Anticythère



Anticythère

navire (Un navire est un bateau destiné à la navigation maritime, c'est-à-dire prévu pour naviguer au-delà de la limite où cessent de s'appliquer les règlements techniques de sécurité de navigation...)

voyage (Un voyage est un déplacement effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel (tourisme) ou professionnel (affaires). Le voyage s'est considérablement développé et démocratisé, au cours du...)

Asie (L'Asie est un des cinq continents ou une partie des supercontinents Eurasie ou Afro-Eurasie de la Terre. Il est le plus grand continent (8,6 % de la surface totale terrestre ou 29,4 % des terres...)

bateau (Un bateau est une construction humaine capable de flotter sur l'eau et de s'y déplacer, dirigé ou non par ses occupants. Il répond aux besoins du transport maritime ou fluvial, et permet...)

île (Une île est une étendue de terre entourée d'eau, que cette eau soit celle d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une mer. Son étymologie latine, insula, a donné...)

mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens cosmique plus général, incluant par exemple la...)

cargaison (La cargaison (de l'occitan gascon cargar: charger) est l'ensemble des marchandises transportées. Le terme s'applique au transport de bétail mais ne s'applique pas aux passagers.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière...)

bronze (Le bronze est le nom générique des alliages de cuivre et d'étain. Le terme airain désigne aussi le bronze, mais est plutôt...)

marbre (Le marbre est une roche métamorphique dérivée du calcaire, existant dans une grande diversité de coloris, pouvant présenter des veines, ou...)

squelette humain (Le squelette humain est composé de 206 os squelettiques à l'âge adulte supportés et étayés par des ligaments, tendons, muscles, fascias et du cartilage. Le corps est aussi...)

sable (Le sable, ou arène, est une roche sédimentaire meuble, constituée de petites particules provenant de la désagrégation d'autres roches dont la dimension est comprise...)

squelette (Le squelette est une charpente animale rigide servant de support pour les muscles. Il est à la base de l'evolution des vertébrés. Celui ci leur a fourni un avantage...)

homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme prépubère est appelé un...)

Découverte de Pamphilos

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

individu (Le Wiktionnaire est un projet de dictionnaire libre et gratuit similaire à Wikipédia (tous deux sont soutenus par la fondation Wikimedia).)

crâne (Le crâne est une structure osseuse ou cartilagineuse de la tête, caractéristique des crâniates (dont font partie les vertébrés). Le rôle...)

sous-marin (Un sous-marin est un navire capable de se déplacer dans les trois dimensions, sous la surface de l'eau ; il se distingue ainsi des autres bateaux et navires qui se déplacent dans deux dimensions et uniquement à la surface, et des...)

fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le métal de transition et le matériau ferromagnétique le plus courant dans la vie quotidienne,...)

Dévoiler les secrets de l'ADN

histoire naturelle (La démarche d'observation et de description systématique de la nature commence dès l'Antiquité avec Théophraste, Antigonios de Karystos et Pline...)

génétique (La génétique (du grec genno γεννώ = donner naissance) est la science qui étudie l'hérédité et les...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la responsabilité de la Commission européenne dans le cadre du premier...)

oreille (L'oreille est l'organe qui sert à capter le son et est donc le siège du sens de l'ouïe, mais elle joue également un rôle important dans l'équilibre. Le mot peut...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

sexe (Le mot sexe désigne souvent l'appareil reproducteur, ou l’acte sexuel et la sexualité dans un sens plus global, mais se réfère aussi aux...)

Afrique (D’une superficie de 30 221 532 km2 en incluant les îles, l’Afrique est un continent couvrant 6 % de la surface terrestre et 20,3 % de la surface des terres...)

nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

mer Noire (La mer Noire est une mer située entre l’Europe et l’Anatolie. Large d'environ 1 150 km d’ouest en est et de 600 km du nord au sud, elle s’étend sur une superficie de...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

peau (La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le rôle d'enveloppe protectrice du corps.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme. Exemple : "Le total des...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme une des...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

marche (La marche (le pléonasme marche à pied est également souvent utilisé) est un mode de locomotion naturel. Il consiste en un déplacement en appui alternatif sur les jambes, en position debout et en...)

Il y a 2 000 ans, unmarchand transportant des objets de luxe de la région orientale de la Méditerranée effectuait unque l'on peut qualifier de courant d'mineure jusqu'à Rome. Cependant, len'est jamais arrivé à destination car il a heurté des roches au large de l'grecque d'Anticythère, provoquant probablement lade toutes les personnes à bord, et dispersant sasur les fonds marin. Le bateau était enseveli dans les sédiments, reposant sur le plancher océanique jusqu'à sa redécouverte accidentelle en 1900.Lors de sa découverte en 1900, des opérations de sauvetage ont permis de faire remonter à lad'impressionnantes statues deet de, des vitraux et poteries d'ornement, des bijoux en or et la machine d'Anticythère, un mécanisme permettant de calculer des positions astronomiques. Ces artéfacts sont largement reconnus comme les reliques les plus spectaculaires provenant de l'ère classique.Aujourd'hui, avec la découverte dufin août 2016, enterré sous un demi-mètre de tessons de poterie et de, les scientifiques ont désormais la rare occasion d'étudier l'ADN de la victime d'une ancienne épave. Si les os révèlent un ADN intact, cela offrira d'importantes informations sur les passagers du navire au destin funeste. Lesemble appartenir à unde 18 à 20 ans.Selon Brendan Foley, un archéologue subaquatique du Woods Hole Oceanographic Institution des États-Unis, qui explore l'épave avec des collègues de l'Éphorie grecque des antiquités sous-marines: "C'est la découvertela plus passionnante que l'on ait fait ici. Nous pensons que l'a été piégé dans le bateau lorsqu'il a commencé à couler et qu'il a dû être enseveli très rapidement, sinon les os auraient disparu."Le squelette, désormais baptisé "Pamphilos", a été découvert dans un enchevêtrement d'ossements de bras et de jambes, le, les dents et des côtes reposant à proximité. Les sédiments renferment d'autres os mais leur excavation pourrait conduire à un glissement de terrain. Les os sont d'un brun rougeâtre, probablement dû à l'âge ou à l'assimilation delixivié depuis les objets à proximité. Les dents présentent une usure légère et les os crâniens ne sont pas totalement soudés, ce qui indique un âge ne dépassant pas les 25 ans. La manipulation a brisé certains os, tandis que d'autres, comme les ossements des jambes, sont restés intacts.Après la découverte, Foley a invité Hannes Schroeder, un expert en analyse d'ADN ancien du Musée d'du Danemark, à Copenhague, à évaluer si l'on peut extraire du matérielde Pamphilos. Après autorisation finale des autorités grecques, il procédera à l'extraction de l'ADN, un processus qui nécessitera environ une semaine afin de déterminer si les os contiennent desd'ADN.Heureusement, parmi les restes figurent le rocher, la partie dure du crâne située derrière l'. Cette partie dense et imperméable à l'et aux microbes donne donc à Schroeder un grand espoir d'extraire l'ADN intact. Si l'ADN existe, il devrait être facile de confirmer lede la personne. Schroeder devrait aussi utiliser des cartes géographiques de variation génétique afin d'essayer de déterminer l'ascendance de Pamphilos et son origine exacte: le Levant, la Grèce continentale, l'duou encore la région de la. Il pourrait également être possible de déterminer son aspect, lades cheveux, des yeux et de laétant également inscrits dansADN obtenu à partir du squelette."S'il [le squelette] était sous suffisamment de sédiments, il y a une possibilité", commente Schroeder. "Les résultats obtenus aujourd'hui à partir d'ADN ancien sont impressionnants par rapport à ceux d'il y a cinq ans – rien qu'avec le sexe et l'ascendance on peut obtenir environ un quart de l'aspect facial. L'âge est un autre facteur important." Si l'autorisation officielle lui est accordée, Schroeder espère que Pamphilos lui offrira l'opportunité repousser les frontières des études d'ADN ancien. Jusqu'à présent, la plupart des études ont été menées sur des échantillons provenant de climats plus froids, comme du Nord de l'. "J'ai essayé de développer l'étude de l'ADN ancien dans des environnements où l'on negénéralement pas l'ADN", a-t-il ajouté.Néanmoins, tout dépend de si Pamphilos présente un ADN intact ou non. "Ce terrain m'est inconnu, je n'ai encore jamais eu affaire à des résidus submergés comme ceux-là", admet Schroeder. "On ne saura si çaqu'en essayant, et cela en vaut vraiment la peine."