ALMA détecte un cocon stellaire à la chimie inhabituelle

Voie Lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois simplement « la Galaxie », avec une majuscule) est le nom de la galaxie dans laquelle se situent...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des...)

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de deux autres Galaxie, cette fois au...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

Réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node)...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

massive (Le mot massif peut être employé comme :)

galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif...)

Nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en suspension dans l’atmosphère. L’aspect...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est défini par les relations...)

astronome (Un astronome est un scientifique spécialisé dans l'étude de l'astronomie.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la...)

soufre (Le soufre est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole S et de numéro atomique 16.)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote désigne le gaz diatomique diazote N2, constituant majoritaire de l'atmosphère...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière possédant...)

rang ( Mathématiques En algèbre linéaire, le rang d'une famille de vecteurs est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille. Le théorème du rang lie le rang et la dimension du noyau d'une application...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide,...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

hélium (L'hélium est un gaz noble ou gaz rare, pratiquement inerte. De numéro atomique 2, il ouvre la série des gaz nobles dans le tableau périodique des éléments. Son point...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

vie (La vie est le nom donné :)

Stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces réparties...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

définition (Une définition est un discours qui dit ce qu'est une chose ou ce que signifie un nom. D'où la division entre les définitions réelles et les définitions nominales.)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère.)

année-lumière (L’année-lumière (symbole al, anciennement année de lumière) est une unité de distance utilisée en astronomie. Une année-lumière est la distance parcourue par un photon (ou...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de...)

mètre (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international (SI). Il est défini, depuis 1983, comme la distance parcourue par la lumière dans le vide...)

cube (En géométrie euclidienne, un cube est un prisme dont toutes les faces sont carrées. Les cubes figurent parmi les solides les plus...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

milieu interstellaire (En astronomie, le milieu interstellaire est le gaz raréfié qui, dans une galaxie, existe entre les étoiles et leur environnement proche. Ce gaz est habituellement extrêmement ténu,...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est...)

nuage moléculaire (En astronomie, les nuages moléculaires sont des nébuleuses interstellaires qui ont une densité et une taille suffisante pour permettre la formation de H2, l'hydrogène moléculaire. Cependant, il est difficile de détecter cette molécule et la...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

fusion nucléaire (La fusion nucléaire (dite parfois thermonucléaire) est, avec la fission, l’un des deux principaux types de réactions nucléaires appliquées. Il ne...)

Grâce à ALMA, une équipe d'astronomes japonais a découvert, autour d'une étoile récemment formée, un ensemble de molécules complexes de température et de densité élevées. Un tel cocon moléculaire n'avait encore jamais été détecté en dehors de la. Sa composition moléculaire diffère notablement de celle d'objets similaires découverts aude notre propre- ce qui laisse à penser que lade l'pourrait être bien plus diversifiée qu'envisagé.Une équipe de chercheurs japonais a utilisé toute ladu Vaste(Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA) pour observer uneréférencée ST11au sein d'unevoisine, le Grandde Magellan (LMC). ALMA a détecté unen provenance de diversmoléculaires. En d'autres termes, l'équipe a découvert,de la toute jeune étoile ST11, une région composée d'un gaz moléculaire particulièrement chaud et dense. Ce type d', baptisé noyau moléculaire chaud, n'avait encore jamais été détecté en dehors de la Voie Lactée.Takashi Shimonishi,à l'de Tohoku au Japon et auteur principal de cette étude, s'enthousiasme: "Il s'agit là de la toute première détection d'un noyau moléculaire chaud extragalactique, ce qui atteste du formidable potentiel de cette nouvelle génération de télescopes pour étudier les phénomènes astrochimiques au-delà de la Voie Lactée".Lesd'ALMA ont montré que ce noyau nouvellement découvert au sein du LMC arbore une composition chimique nettement distincte de celle des objets de même type découverts dans la Voie Lactée. Parmi les signatures chimiques les plus importantes détectées au sein du noyau du LMC figurent celles de molécules connues tels le dioxyde de, le monoxyde d'et le formaldéhyde - aux côtés de la poussière, omniprésente. Le noyau moléculaire chaud nouvellement découvert renferme par ailleurs divers composés organiques, tel le méthanol (lad'alcool la plus simple) en quantités étonnamment faibles. Au contraire, les noyaux détectés au sein de la Voie Lactée renferment une grande variété de molécules organiques complexes, au premierdesquels figurent le méthanol et l'éthanol.Takashi Shimonishi explique: "Les observations suggèrent que laà partir de laquelle se forment étoiles et planètes présente des compositions moléculaires bien plus diversifiées qu'envisagé."Le LMC est caractérisé par une faible abondance en éléments plus lourds que l'et l'. Les membres de l'équipe suggèrent que cetgalactique fort différent n'est pas sans conséquence sur la chimie moléculaire qui s'est installée autour de la jeune étoile ST11. Ainsi s'expliqueraient les différences de compositions chimiques observées.A ce, nous ne pouvons affirmer que les grandes molécules complexes détectées au sein de la Voie Lactée composent les noyaux moléculaires chauds d'autres galaxies. Parce que certaines d'entre elles sont impliquées dans la chimie prébiotique de l'espace, les molécules organiques complexes présentent un intérêtparticulier. L'étude de cet objet nouvellement découvert chez l'une de nos voisines galactiques les plus proches pourrait aider les astronomes à aborder cette question, qui en appelle une autre: quel impact la diversité chimique des galaxies a-t-elle sur le développement de laextragalactique ?