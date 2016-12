Du nouveau sur la formation des galaxies géantes

Combinaison des 4 images NGVS de Malin 1, obtenues avec la caméra MegaCam sur le télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille apparente des...) indication (Une indication (du latin indicare : indiquer) est un conseil ou une recommandation, écrit ou oral.) donnée (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.) Galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par...) diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère.) Galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif en son centre.)

La courbe avec les barres d'erreur montre la variation avec le rayon de la couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de...) étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la...)

Variation avec le rayon de la densité de surface d'étoiles et de gaz déduite d'observations (noir) et du modèle présenté dans l'article (rouge). Crédits: Boissier/A&A/ESO



La courbe rouge montre l'histoire du taux de formation stellaire (SFR) dans le disque géant de Malin 1 d'après le modèle discuté dans l'article qui reproduit correctement les densités de surface d'étoiles et les couleurs de la galaxie. Cette histoire suggère une formation étalée sur plusieurs milliards d'années. (La barre d'erreur indique une estimation du taux de formation stellaire actuel, estimé dans une étude plus ancienne). Crédits: Adapted from Boissier et al.

Dans un article qui vient d'être publié dans "Astronomy and Astrophysics", une équipe internationale impliquant des chercheurs du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (CNRS/Université Aix-Marseille) étudient Malin 1, une galaxie proche connue seulement depuis les années 80 et exhibant un très granddeet d'étoiles. Lesde Malin 1, un parfait prototype des "galaxies géantes à faible brillance de", ont permis aux scientifiques de réaliser une découverte inattendue qui remet en cause une des hypothèses sur les processus de formation des galaxies de ce type.En raison de leur aspect diffus et de leur très faible brillance, ces galaxies pourtant massives sont difficiles à observer et restent méconnues aujourd'hui. Elles pourraient constituer une fraction importante des galaxies dans l', d'autant que des objets semblables à Malin 1 pourraient avoir échappé à notre. Il est donc indispensable de les étudier et de comprendre leur formation et leur évolution. Cela devient maintenant possible grâce aux télescopes et détecteurs modernes, plus sensibles aux faibles brillances de surface.Cet article présente pour la première fois des images de Malin 1 obtenues à six longueurs d'différentes (allant de l'grâce auGUViCSà l'et l'infra-rouge proche grâce au projet NGVS mené avec laMegaCam du Canada FranceTelescope, CFHT). A l'origine planifié pour étudier l'amas de la Vierge, ces grandes campagnes d'observations nous permettent aussi de travailler sur d'autres objets situés en arrière-plan de cet amas, comme c'est le cas dans cette étude.Ces images nous offrent une nouvellede Malin 1, le plus grand disque galactique connu dans l'univers. Son diamètre dépasse 250 kilo-parsec (en comparaison, celui de notre Galaxie est "seulement" d'une trentaine de kilo-parsec).Les chercheurs ont extrait de ces données la variation de laavec la distance au centre de la galaxie, ainsi que la variation des "couleurs" de la galaxie (c'est à dire des rapports de luminosité aux différentes longueurs d'ondes). Celles-ci dépendent fortement de l'histoire de la galaxie. La comparaison de ces résultats observationnels aux prédictions de différents modèles numériques a donc permis à l'équipe d'estimer pour la première fois quelle à du être l'histoire de la formation. Elle suggère que le disque géant de Malin 1 est en place depuis plusieurs milliards d'années, et que des étoiles s'y forment à un rythme modeste mais régulier sur le long-terme.Ce résultat est important et surprenant, car il contredit un scénario proposé il y a quelques années, selon lequel ces galaxies géantes sont formées lors d'interactions violentes. Il semble à présent exclu par les nouvelles données. Dans lecosmologique de la formation des galaxies, on s'attend à de nombreuses interactions et fusions qui devraient perturber le disque de Malin 1. La formation d'une telle structure, et de sa survie dans ce contexte, offre donc un nouveau défi pour les simulations cosmologiques de formation des galaxies.Que va-t-il advenir de Malin 1 ? Le disque géant contenant une grande fraction de gaz, la formation d'étoiles va probablement continuer à se produire à un rythme modeste pendant des milliards d'années, lui permettant d'accroire encore sad'étoiles. A moins que d'ici là, une autre galaxie ne vienne perturber la, et pourquoi pas fusionner avec elle pour totalement changer sa destinée. Les galaxies candidates sont cependant peu nombreuses car Malin 1 réside dans un recoin relativement isolé de notre univers proche.