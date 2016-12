Le sondeur de poussière de l'ESO révèle l'existence d'étoiles cachées

Messier 78, abréviée M78, constitue un exemple bien connu de nébuleuse par réflexion. Elle se situe à quelque 1600 années-lumière de la Terre au sein de la constellation d'Orion (Le Chasseur), dans l'angle supérieur gauche des trois étoiles qui dessinent la Ceinture d'Orion, ce célèbrede repère céleste. Messier 78 figure au centre de cette image, sous l'aspect d'une région diffuse debleutée ; l'autrepar réflexion, située à droite, a été baptisée NGC 2071. La découverte de Messier 78 en 1780 a été attribuée à l'français Pierre Méchain. Elle a été ajoutée au catalogue de l'astronome français Charles Messier aude décembre de cette même, et en constitue le 78eObservée dans le domaine visible au moyen d'instruments tel l'Imageur à grandde l'ESO à l'Observatoire de La Silla, Messier 78 revêt l'aspect d'une région étendue, brillante, azurée, entourée de sombres rubans (voir eso1105). La poussière cosmique reflète et diffuse la lumière en provenance des jeunes étoiles de couleur bleue situées au coeur de Messier 78, ce qui explique sa classification parmi les nébuleuses par réflexion.Les bandes de couleur sombre consistent en réalité en d'épais nuages de poussière qui bloquent laen provenance des régions plus profondes. Ces régions de plus grandeet demoins élevée constituent des sites privilégiés de formation de nouvelles étoiles. Lorsque Messier 78 et ses proches voisines sont observées dans le domaine millimétrique - entre lesradio et la lumière infrarouge, au moyen duAPEX (Atacama Pathfinder Experiment) par exemple, une lueur apparaît: il s'agit de la lumière émise par les grains de poussière confinés au sein de poches dont la température excède très légèrement celle de leur environnement, extrêmement(voir eso1219). Sous l'effet de leur propre, ces poches s'effondreront et s'échaufferont, pour finalement donner lieu à la formation de nouvelles étoiles.Entre les domaines visible et submillimétrique se situe le proche infrarouge, cette portion dudans laquelle opère le télescope VISTA (Télescope de Sondage dans le Visible et l'Infrarouge), que les astronomes utilisent afin de recueillir d'importantes informations concernant les sources de lumière stellaire nichées au coeur de Messier 78. Au centre de cette image figurent deux supergéantes bleues baptisées HD 38563A et HD 38563B, sources d'intenses rayonnements. Dans la partie droite de l'image, la supergéante HD 290861 illumine NGC 2071.Outre les grosses étoiles chaudes et bleues, VISTA est capable d'apercevoir les nombreuses étoiles en formation au sein de la poussière qui emplit cette région du ciel - en témoignent ces multiples taches de couleurs rouge etqui figurent sur cette image. Ces étoiles naissantes et fort colorées occupent les filaments de poussière qui entourent NGC 2071 ainsi que la trainée de poussière située dans la partie gauche de l'image. Certaines d'entre elles sont des étoiles de type T Tauri. Elles sont relativement brillantes, mais pas encore suffisamment chaudes pour permettre l'enclenchement des réactions deen leurs coeurs. D'ici quelques dizaines de millions d'années, elles atteindront leur pleine maturité stellaire, et prendront place aux côtés de leurs congénères, illuminant à leur tour Messier 78.