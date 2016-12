Le français Jean-Pierre Sauvage, pionnier des machines moléculaires au CNRS, reçoit le prix Nobel de chimie 2016



© Catherine Schroder/Unistra

Son parcours

Pour en savoir plus



Vidéo "Machines moléculaires" avec Jean-Pierre Sauvage (2008).

Ce film, réalisé par Alain Monclin et produit par CNRS Images (2008, 6 min), est issu du DVD (Le DVD officiellement Digital Versatile Disc - même si d'autres dénominations sont employées - est un disque optique numérique exploité pour la...) http://videotheque.cnrs.fr/doc=2066

Jean-Pierre Sauvage, chercheur au CNRS de 1971 à 2014 et aujourd'hui professeur émérite à l'Université de Strasbourg, a reçu le Prix Nobel 2016 de chimie aux côtés du britannique J. Fraser Stoddart et du néerlandais Bernard L. Feringa. Tous trois sont récompensés pour la conception et la synthèse de "machines moléculaires". Les travaux de Jean-Pierre Sauvage font entrer les nanosciences dans une nouvelleen concevant des nano-machines capables de reproduire les mouvements du vivant.Né àle 21 octobre 1944, Jean-Pierre Sauvage a effectué saà l'sous la direction de Jean-Marie Lehn. Après un post-doctorat à Oxford, il revient en France et effectue sa carrière auqu'il intègre en 1971 et devient directeur deau CNRS en 1979. Jean-Pierre Sauvage travaille à l'deet d'supramoléculaire (CNRS/Université de Strasbourg). Il a également reçu la médaille deen 1978 et celle d'du CNRS en 1988.Jean-Pierre Sauvage est l'un des pionniers internationaux des machines moléculaires. Ces dispositifs sont des assemblages de molécules capables de changer deen conservant leur, de se mettre ende manière contrôlée sous l'effet de signaux lumineux, thermiques, ou électriques par exemple. Jean-Pierre Sauvage et son équipe sont notamment parvenus à concevoir et synthétiser des systèmes moléculaires reproduisant à l'échelle nanométrique des mouvements de rotation, de translation, de contraction à l'image d'unemusculaire ou d'autres processus biologiques importants.1979/2009 Directeur de recherche au CNRS2009/2014 Directeur de recherche émérite au CNRSDepuis 2009à l'de Strasbourg