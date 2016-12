Proxima b, une exoplanète recouverte d'un océan ?

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec...)

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de révolution.)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre...)

planète océan (Une planète océan est une variété hypothétique de planète intégralement recouverte d'un océan d'eau d'une profondeur d'une centaine de...)

océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau salée. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont l'eau est en permanence...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et composée d'hydrogène...)

système planétaire (Un système planétaire (parfois appelé abusivement système stellaire) est composé de planètes et divers corps célestes inertes...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre...)

Proxima Centauri (Proxima Centauri est l'étoile la plus proche du système solaire. Elle est aussi appelée Alpha Centauri C ou en français Proxima du Centaure. C'est une naine rouge de magnitude apparente 11, qui comme son...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre planètes...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de...)

naine rouge (En astronomie, les naines rouges sont les étoiles les moins massives ; en-deçà, ce sont les naines brunes, qui ne sont pas vraiment des étoiles.)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

zone habitable (En astronomie, une zone habitable (ZH) est une région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie. Il y a deux types de régions qui peuvent...)

vie (La vie est le nom donné :)



Figure 1 - Diagramme masse-rayon comparant les positions de plusieurs exoplanètes connues à celles de planètes du système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis gravitant autour...) interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant une durée variable selon le...)

exoplanète (Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. La plupart des exoplanètes découvertes à ce jour orbitent autour d'étoiles situées à...)

éclipse (Une éclipse correspond à l'occultation d'une source de lumière par un objet physique. En astronomie, une éclipse se produit lorsqu'un objet (comme une planète ou un satellite naturel) occulte une source de lumière (comme une étoile ou un...)

probabilité (La probabilité (du latin probabilitas) est une évaluation du caractère probable d'un évènement. En mathématiques, l'étude des probabilités est un sujet de grande importance...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)



Figure 2 - Comparaison des deux cas extrêmes obtenus pour Proxima b avec la Terre. Ce schéma montre la structure interne de chaque planète. De gauche à droite : Proxima b avec le plus petit rayon atteignable (65% de noyau métallique, entouré d'un manteau rocheux séparé en deux phases), la Terre (idem avec 32,5% de noyau), et Proxima b avec le plus grand rayon autorisé (50% de manteau rocheux entouré d'une couche d'eau sous forme solide puis liquide).

frontière (Une frontière est une ligne imaginaire séparant deux territoires, en particulier deux États souverains. Le rôle que joue une frontière...)

massif (Le mot massif peut être employé comme :)

opposé ( En mathématique, l'opposé d’un nombre est le nombre tel que, lorsqu’il est à ajouté à n donne zéro. En botanique, les organes d'une plante sont dits opposés lorsqu'ils sont insérés au même niveau, l'un en face de...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou autocomplétion, est une fonctionnalité informatique permettant...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

évaporation (L'évaporation est un passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux. Elle est différente de l'ébullition qui est une transition rapide. C'est un changement d'état appelé vaporisation.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

Une exoplanète rocheuse et d'une masse proche de celle de la Terre a récemment été détectée autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre Soleil. Cette planète, baptisée Proxima b, se trouve sur une orbite qui lui permettrait d'avoir de l'à sa, soulevant ainsi la question de son habitabilité. Dans une étude à paraitre dans, une équipe internationale dirigée par des chercheurs du Laboratoire d'de Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université) vient de déterminer seset les propriétés de sa surface, qui favoriseraient effectivement son habitabilité. Selon elle, cettepourrait être de type "", avec unrecouvrant toute sa surface, et une eau semblable à celle de certaines lunes glacéesde Jupiter ou Saturne. Les chercheurs montrent aussi que la composition de Proxima b pourrait ressembler à celle de Mercure, avec un noyau métallique représentant les deux tiers de lade la planète. Ces résultats serviront de base aux futures études visant à déterminer l'habitabilité de Proxima b.Proxima du Centaure, l'la plus proche du, abrite uncomposé d'au moins une planète. C'est en analysant et complétant d'anciennesqu'une telle découverte a récemment été faite, marquant ainsi le domaine de lad'exoplanètes. Ces nouvelles mesures ont montré que cette planète, nomméeb - ou plus simplement Proxima b -, possède une masse proche de celle de la(1,3 fois cette dernière) etautour de son étoile à une distance de 0,05 unités astronomiques (soit un dixième de la distance Soleil-Mercure). Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une distance aussi faible n'implique pas uneélevée à la surface de Proxima b. Comme Proxima du Centaure est une, sa masse et son rayon ne correspondent qu'à un dixième de ceux du Soleil, et saest mille fois plus faible que notre étoile. A une telle distance, Proxima b se trouve donc dans lade son étoile. Elle est susceptible d'abriter de l'eau liquide à sa surface et donc d'abriter des formes deCependant on sait très peu de choses sur Proxima b, en particulier son rayon demeure inconnu. Il est donc impossible de savoir à quoi ressemble la planète, ni de quoi elle est composée. La mesure du rayon d'unes'effectue normalement lors d'un transit, où cette dernièreson étoile. Mais un tel événement a une faible(1,5%), et plusieurs observations de l'étoile ne montrent en effet aucun signe de transit.Il existe un autre moyen pour estimer le rayon d'une planète si l'on connaît sa masse, en simulant le comportement desqui la composent. C'est la méthode utilisée par une équipe de chercheurs Franco-Américaine issue du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université) et du Département d'de l'de Cornell. Avec l'aide d'un modèle de structure interne, ils ont exploré les différentes compositions que Proxima b pourrait présenter et en ont déduit les valeurs correspondantes du rayon de la planète. Ils ont restreint leur étude au cas de planètes potentiellement habitables en simulant des planètes denses et solides, formées d'un noyau métallique et un manteau rocheux comme dans les planètes telluriques du système solaire,en autorisant l'incorporation d'une importante masse d'eau dans leur composition.Ces hypothèses autorisent une grande diversité de compositions pour Proxima b, le rayon de la planète pouvant varier entre 0,94 et 1,40 fois le rayon de la Terre (6371 km). L'étude montre ainsi que Proxima b possède un rayon minimum de 5990 km, et que la seule manière d'obtenir cette valeur est d'avoir une planète très dense, composée d'un noyau métallique d'une masse valant 65% de celle de la planète, le reste étant un manteau rocheux (formé de silicates) présent jusqu'en surface. Laentre ces deux matériaux est alors située à environ 1500 km de profondeur. Avec une telle composition, Proxima b serait très proche de la planète Mercure, qui présente elle aussi un noyau métallique très. Ce premier cas n'exclut cependant pas la présence d'eau à la surface de la planète, comme sur Terre où la masse d'eau ne dépasse pas 0,05% de la masse de la planète. A l', Proxima b peut aussi présenter un rayon maximal de 8920 km, à condition qu'elle soit composée à 50% de roches entourées de 50% d'eau. Dans ce cas, Proxima b serait recouverte d'un unique océan liquide de 200 km de profondeur. En-dessous, laserait tellement forte que l'eau liquide se transformerait enà haute pression, avant d'atteindre la limite avec le manteau à 3100 km de profondeur. Dans ces deux cas extrêmes, une finegazeuse pourrait englober la planète, comme sur Terre, rendant Proxima b potentiellement habitable.De tels résultats apportent des informations complémentaires importantes aux différents scénarios de formation qui ont été proposés pour Proxima b. Certains impliquent une planètesèche, tandis que d'autres autorisent la présence d'unesignificative d'eau dans sa composition. Les travaux de l'équipe de chercheurs permettent d'avoir une estimation du rayon de la planète dans chacun de ces scénarios. De même, cela permet de restreindre la quantité d'eau disponible sur Proxima b, qui est sujette à unesous l'influence des rayons ultraviolets et X de l'étoile hôte, qui sont beaucoup plus violents que ceux issus du Soleil.De futures observations de Proxima du Centaure permettront d'affiner cette étude à l'avenir. En particulier, la mesure des abondances stellaires en éléments lourds (Mg, Fe, Si...) diminuera lede compositions possibles pour Proxima b, permettant une détermination encore plus précise du rayon de Proxima b.