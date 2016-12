Evénements autour d'ExoMars ce 19 octobre

Arrivée d'ExoMars sur la Planète Rouge



ExoMars 2016 en approche de Mars

Agence spatiale (Une agence spatiale est un organisme d'État ayant pour but d'étudier l'Espace et de développer et gérer des programmes spatiaux)

orbiteur (Dans le domaine de l'astronautique, un orbiteur est un vaisseau satellisé autour d'une planète. Plus précisément, il est utilisé pour désigner :)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la responsabilité de la Commission européenne dans le cadre du premier pilier...)

atterrissage (L’atterrissage désigne, au sens étymologique, le fait de rejoindre la terre ferme. Le terme recouvre cependant des notions différentes suivant qu'il est...)

atmosphère de Mars (L’atmosphère de Mars désigne la couche de gaz entourant la planète Mars. La pression au sol de l'atmosphère martienne varie entre 30 Pa...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui est produit par des organismes...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

ExoMars (ExoMars est le nom d'une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne prévue pour 2016 dans le cadre du programme Aurora. Elle consiste à envoyer sur la surface de Mars un rover automatisé équipé d'instruments de...)

séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque chose ou son résultat. Plus particulièrement il est employé dans plusieurs domaines :)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au...)

Meridiani Planum (Meridiani Planum est une plaine de la planète Mars localisée par 00° 10’ N, 02° 30’ W. Son nom vient de sa position sur Mars. En effet le premier méridien...)

démonstration (En mathématiques, une démonstration permet d'établir une proposition à partir de propositions initiales, ou précédemment démontrées à partir de propositions initiales, en s'appuyant sur un ensemble de...)

bouclier thermique (Un bouclier thermique, dans le domaine de l'astronautique, est un dispositif destiné à protéger une partie d'un engin spatial contre l'échauffement cinétique.)

parachute (Le parachute est un dispositif destiné à freiner le mouvement, principalement vertical d'un objet ou d'une personne.)

propulsion (La propulsion est le principe qui permet à un corps de se mouvoir dans son espace environnant. Elle fait appel à un propulseur qui transforme en...)



La descente de Schiaparelli sur Mars

charge utile (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être transporté.)

vitesse (On distingue :)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont lieu sur Neptune et sur...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante,...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Twitter (Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des messages...)

Evénements autour d'ExoMars ce 19 octobre

Cité (La cité (latin civitas) est un mot désignant, dans l’Antiquité avant la création des États, un groupe d’hommes sédentarisés libres (pouvant avoir des esclaves), constituant une société...)

Le 19 octobre, la mission ExoMars 2016 s'insérera en orbite autour de la planète rouge alors qu'au même moment son atterrisseur Schiaparelli descendra vers la surface.ExoMars est une mission conjointe de l'ESA et de l'Russe Roscosmos, qui comprend l'd'étude desà l'état de(TGO) et le démonstrateur d'entrée, de descente et d'Schiaparelli.TGO a pour mission d'effectuer un inventaire complet des gaz présents dans l'en prêtant une attention particulière à des gaz rares comme le, dont la présence implique une source active. TGO vise ainsi à mesurer la dépendance géographique et saisonnière du méthane afin de déterminer si sa source est géologique ou biologique.TGO commencera sa missionà la fin de l'2017, après une année de complexes manoeuvres de freinage atmosphérique destinées à circulariser son. TGO servira également de relais pour le rover de la mission2020 de l'ESA.Laentre Schiaparelli et TGO aura lieu le 16 octobre, et Schiaparelli entrera dans l'le 19 octobre pour une descente d'environ 6vers la région deSchiaparelli fera lades technologies nécessaires pour effectuer une descente et un atterrissage contrôlé sur Mars lors de futures missions, notamment un, un, un système deet une structure écrasable.Schiaparelli emporte également une petitescientifique qui va enregistrer ladu, le taux d'humidité, laet laau niveau du site d'atterrissage, et obtenir les premières mesures des champs électriques à lade Mars, qui pourraient fournir des informations sur les éléments déclencheurs des tempêtes de poussière.Pour être informé enréel sur la mission ExoMars 2016, suivez sur@esaoperations, @ESA_TGO, @ESA_EDM et @ESA_ExoMars ou #ExoMars. Pour plus d'informations sur la mission, consultez http://exploration.esa.int/mars/ - Forum Armand-Peugeot, Poissy: retransmission en direct de l'arrivée de la mission spatiale ExoMars à partir de 14h15. Cette retransmission sera commentée par des scientifiques impliquées dans la mission ExoMars 2016. Entrée libre, mais inscription préalable obligatoire sur http://exomars.gpseo.fr de l'espace, Toulouse: retransmission en direct de l'arrivée de la mission spatiale ExoMars en présence de scientifiques de la mission ExoMars 2016. Pour plus d'informations, http://www.cite-espace.com/