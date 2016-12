Batteries miniatures nomades: nouveau design 3D

A: squelette 3D de la microbatterie usiné dans un substrat de silicium

© Jeremy Freixas (image A) / Christophe Lethien (image B) / Arnaud Demortière (image C).

Cliché obtenu avec un microscope électronique à balayage des micro-tubes doubles.

© Christophe Lethien.



Cliché obtenu avec un microscope électronique à balayage des micro-tubes doubles.

© Christophe Lethien.



Analyse tomographique aux rayonnements X synchrotron d'une microstructure recouvert de l'empilement de matériaux.

© Arnaud Demortière / Vincent De Andrade.

Dans la course à la miniaturisation, une équipe franco-américaine, impliquant principalement des chercheurs du CNRS, de l'université de Lille et de l'université de Nantes, au sein du réseau RS2E (Réseau sur le stockage électrochimique de l'), a réussi à améliorer lad'énergie d'une batterie sans en augmenter la taille (limitée à quelques millimètres carrés dans lesnomades). Cette prouesse a été réalisée en concevant une structure 3D à base de microtubes. Il s'agit d'une première étape avant l'obtention d'une microbatterie complète. Les premières expériences montrent l'excellente conductivité de l'électrolyte solide de la batterie, dont les performances, très encourageantes, sont publiées dans la revuedu 11 octobre 2016.A l'des objets connectés, les micro-capteurs intelligents et connectés nécessitent des sources d'énergie embarquées miniatures de grande densité d'énergie. Pour les micro-batteries extra-plates, dites planaires, augmenter cette densité d'énergie passe par l'utilisation de couches de matériaux plus épaisses, ce qui présente une limite évidente. Unevoie – suivie par les auteurs de la publication – consiste à usiner un waferde silicium et fabriquer une structure 3D originale, à base de micro-tubes simples ou doubles. La batterie 3D, conservant son empreinte surfacique de 1 mm2, développe ainsi unespécifique de 50 mm2: soit un gain de surface d'un facteur 50 ! Robustes, ces micro-tubes sont assez larges (de l'ordre du micron) pour être enduits de plusieurs couches de matériaux actifsLe principal défi technologique consistait justement à déposer les différents matériaux composant la batterie, en couches fines et régulières sur ces structures 3D complexes. Grâce unede pointe, le dépôt par couche atomique (ALD en anglais pour), les matériaux ont pu épouser parfaitement les formes 3D du socle, sans boucher les structures tubulaires. Les chercheurs ont ainsi créé une couche isolante, un collecteur de courant (en platine), une électrode négative et un électrolyte solide. Les différentes analyses et caractérisations (nanotomographie paret microscopie électronique à transmission) montrent que les couches successives sont d'excellente qualité, avec une conformité proche de 100 %. Les interfaces sont propres (pas d'interdiffusion entre les différents éléments chimiques) et aucun trou, fissure ou craquelure n'a été détecté.Lede, l'électrolyte de cette future micro-batterie 3D, est sous forme solide. Après l'avoir déposé par la même technologie ALD, les chercheurs ont montré qu'il combine unede stabilité électrochimique élevée (4,2 V), une haute conductivité ionique et une faible épaisseur (10 à 50 nm) générant une faible résistance surfacique: des éléments très encourageants pour la performance de la batterie 3D à venir.La prochaine étape consistera à mettre audes films minces de matériaux d'électrode positive par ALD pour créer les premiers prototypes 3D fonctionnels et très certainement bien plus performants que les micro-batteries planaires actuelles.Ces travaux impliquent des chercheurs de l'd'électronique, de microélectronique et de(CNRS/Université de Lille/Isen Lille/Université Valenciennes Hainaut-Cambresis/Ecole centrale de Lille), de l'Unité deet dedu solide (CNRS/Université de Lille/ ENSC Lille/Ecole centrale de Lille/Université Artois), de l'Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel (CNRS/Université de Nantes), du Laboratoire réactivité et chimie des solides (CNRS/Université Picardie Jules Verne) et de l'Argonne national Lab aux Etats-Unis.Ce travail a fait l'd'un brevet: "Substrat microstructuré", C. Lethien, P. Tilmant, E. Eustache, N. Rolland, T. Brousse, WO2015/052412 A1.Cette étude a été financée par l'ANR, la DGA, leRenatech, et le réseau RS2E.