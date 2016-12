Nouvelles observations de Fermi: découverte d'une nouvelle binaire gamma

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

Recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

Astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des propriétés des...)

Planétologie (La planétologie est la science de l'étude des planètes. La discipline recouvre de nombreuses branches de la science ; son domaine d'étude s'étend des grains...)

galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif en son centre.)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation (la masse...)

soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui...)

trou noir (En astrophysique, un trou noir est un objet massif dont le champ gravitationnel est si intense qu’il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper (à l'exception notable de la...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à...)

lumière visible (La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique est la partie du spectre électromagnétique qui est visible pour l'œil humain.)

supernova (Une supernova est l'ensemble des phénomènes conséquents à l'explosion d'une étoile, qui s'accompagne d'une augmentation brève mais...)

nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en suspension dans l’atmosphère. L’aspect d'un nuage dépend de la...)

pulsar (Un pulsar, dont le nom provient de l'abréviation de pulsating radio source (source radio pulsante), est le nom donné à une étoile à neutrons tournant très rapidement sur elle-même...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA,...)

système binaire (Le système binaire est un système de numération utilisant la base 2. On nomme couramment bit (de l'anglais binary digit, soit « chiffre binaire ») les chiffres de la numération binaire. Ceux ci ne peuvent prendre que deux...)

période orbitale (En astronomie, la période orbitale désigne la durée mise par un astre (étoile, planète, astéroïde) pour effectuer une orbite complète. Par exemple, la Terre a une...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à...)



LMC P3 (entouré sur l'image) se trouve au centre d'un reste de supernova, appelé DEM L241 dans le grand nuage de Magellan, une petite galaxie à plus de 160 000 années-lumière. Crédits: NASA Goddard Space Flight Center (GSFC)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont lieu sur Neptune et sur Saturne. Il est essentiel à tous les phénomènes...)

vitesse (On distingue :)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

choc (Dès que deux entitées interagissent de manière violente, on dit qu'il y a choc, que ce soit de civilisation ou de particules de hautes énergies.)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion d'un...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la boussole) ;)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

miroir (Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme par réflexion et conçu à cet effet. C'est souvent une couche métallique...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent...)



Observations de Fermi (courbe en violet). LMC P3 est un système binaire dont l'émission radio, X et gamma est modulée sur la période orbitale de 10.3 jours. Crédits: NOAO/CTIO/MCELS, DSS

indication (Une indication (du latin indicare : indiquer) est un conseil ou une recommandation, écrit ou oral.)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Des observations du télescope spatial Fermi ont permis à une équipe internationale menée par le NASA Goddard Space Flight Center (GSFC) et comprenant des chercheurs français de l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (CNRS/Université Grenoble Alpes) et de l'deenet(CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier) de découvrir la première binaire gamma dans une autre, la plus lumineuse jamais observée. Ce système, nommé LMC P3, est composé d'unede plusieurs dizaines de fois laduet d'uncompact pouvant être une étoile à neutrons ou un. Il est à l'origine d'une émission cyclique degamma, la forme la plus énergétique de la, plusieurs milliards de fois plus énergétique que laLMC P3 se trouve au centre d'un reste de, dans le grandde Magellan, une galaxie proche de la nôtre. LMC P3 a été découvert grâce à une étude détaillée de l'émission gamma de cette galaxie ayant déjà amené la découverte dugamma le plus puissant connu. L'équipe de Robin Corbet de ladémontre que la nature de LMC P3 est undont l'émission radio, X et gamma est modulée sur lade 10.3Seuls cinq systèmes de ce type, émettant essentiellement du rayonnement gamma, sont connus dans notre galaxie. L'des binaires gamma proviendrait de la rotation rapide d'une étoile à neutrons magnétisée, c'est-à-dire un pulsar. La rotation du pulsar permet d'accélérer des particules dont certaines s'échappent et forment unse propageant à uneultra-relativiste. Ce vent issu du pulsar va entrer enavec le vent de l'étoile compagnon et former un front deoù les particules vont être accélérées à des énergies encore plus élevées. Dans une binaire gamma, la lumière de l'étoile compagnon vient éclairer ces particules et est diffusée en rayonnement gamma. Laest plus ou moins intense suivant l'du système par rapport à nous,comme unproduit un flash de lumière réfléchie quand il est bien orienté par rapport au Soleil et à l'observateur. Ces objets sont donc précieux car les variations du rayonnement gamma associées au mouvement orbital donnent des renseignements uniques sur les processus physiques extrêmes qui sont en jeudes pulsars.Cette découverte est intéressante à deux titres. D'une part, la position de la binaire au centre d'un reste de supernova donne unede l'âge du système, environ 100 000 ans. Seule une étoile à neutrons avec une rotation initiale exceptionnellement rapide (moins de 20 ms pour faire un tour sur elle-même) serait alors à même de réconcilier cet âge avec le rayonnement gamma observé. D'autre part, il est étonnant d'avoir découvert un tel système dans une autre galaxie avant même d'en avoir trouvé de plus nombreux exemples dans notre galaxie. Cela suggère que ces systèmes sont très rares et que seuls les plus puissants émettent en gamma. La compréhension de ces objets d'exception passe par des observations à des énergies encore plus élevées, notamment grâce au système de télescopes au sol H.E.S.S., installé en Namibie, qui devrait être en mesure de détecter LMC P3 et sa modulation orbitale. D'ici quelques années, l'observatoire CTA (Cherenkov Telescope Array) permettra de sonder plus profondément notre Galaxie et peut-être de découvrir de nouvelles binaires gamma.Ces travaux ont notamment reçu le soutien financier du CNES et du