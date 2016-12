Un système de contrôle intelligent pour protéger les bus de la fumée

Illustration: projet Vulcan

En Union européenne, la majorité des bus et cars sont dépourvus de système de protection incendie. Une initiative de l'UE a entrepris d'inverser cette tendance en développant un système prédictif de détection et d'extinction.On estimait encore récemment qu'à peine 25 % des plus de 700 000 bus et cars endans l'des États membres de l'UE étaient équipés d'un système de protection incendie. Les chercheurs duVULCAN (An innovative, fully automated, intelligent vehicle fire and smoke detection and extinguishing system for buses/coaches) ont pensé et produit unet d'd'incendie et depour les véhicules, à la fois totalement automatisé, intelligent et fixe.Le but général était de fournir un système capable d'apporter une réponse adaptée aux conditions particulières de fumée ou d'incendie pour réduire les incendies à bord des véhicules et améliorer la sécurité des passagers.Le systèmede détection et d'extinction d'incendie (AFDSS) utilise unde fumée et un détecteur de. Relié au compartiment, le détecteur de fumée présente unde réponse inférieur à 20 secondes et signale toute fumée ou incendie détecté. Le détecteur de chaleur signale toutesupérieure à 180°C dans le compartiment moteur.Les partenaires ont créé un système de boîtier protecteur et de. Les tests ont démontré la capacité du système à parer toute contamination ainsi que ladu détecteur de fumée. En l'absence de conducteur, le système deintelligent complet peut activer automatiquement le processus d'extinction dans unde 72 heures. Ceci peut en outre s'effectuer sans alimentation supplémentaire, étant donné que l'AFDSS utilise une batterie de secours intégrée.Le système d'extinction d'incendie est constitué de tuyaux, de buses et d'une cuve contenant un agent d'extinction, tous conçus de manière optimale pour améliorer la sécurité et le gain de place. Le système de buses VULCAN constitue une avancée majeure puisqu'il remplace lasimple par lacombinée d'une brume et de jets. Le réservoir léger contenant l'agent peut être fixé à la structure duavec seulement deux vis et des attaches. Son format est également facilement adaptable à la taille du compartiment moteur des différents modèles de véhicule.Unde maintenance a aussi été développé pour les interventions post-installation et l'entretien. Il propose notamment un journal d'activité affichant les différents évènements et états du système en précisant leur date etL'AFDSS vise également le marché des véhicules utilitaires lourds. Un constructeurrenommé s'est montré intéressé par l'intégration du système à ses chargeurs sur pneus.Le système AFDSS du projet VULCAN réduit considérablement le risque d'erreurs de l'et évite les interventions tardives en cas de fumée et d'incendie. Il permet par conséquent d'offrir des services plus sûrsen réduisant le risque de détérioration des biens et de perte de productivité.Pour plus d'information voir: projet VULCAN