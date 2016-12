CoRoT: mise à disposition de la version finale des données et publication du CoRoT Legacy Book

Illustration de la couverture du "CoRoT Legacy Book". Crédits: Patrice Amoyel.

Dix ans après le lancement du satellite franco-européen CoRoT depuis le cosmodrome de Baïkonour par une fusée Soyuz II-1-b, la communauté scientifique a célébré la mise à disposition de la version finale des données et la publication du CoRoT Legacy book, le 30 septembre 2016, à l'Lors de ce CoRoT Legacy Day, plusieurs présentations ont mis en avant l'héritage de CoRoT.Il s'agit d'innovations techniques telles que par exemple la stabilité du pointage pour assurer celle de la mesure photométrique et ce sur des périodes de plusieursLe management a été aussi très novateur. Il a permis d'avoir unede développement extrêmement courte exigée par les scientifiques pour maintenir le caractère pionnier de la mission, mais aussi de travailler efficacement avec de nombreux partenaires: les laboratoires scientifiques du, le CNES, et les agences étrangères européennes et brésilienne.La version finale desest issue d'un retraitement complet, mettant à profit les dix ans d'expérience sur les données.Ces données sont publiques et accessibles au Centre de Mission à l'd'Spatiale, au Centre de Données astronomiques de Strasbourg et dans deux sites miroirs aux Etats-Unis et en Espagne.Quelques résultats scientifiques majeurs obtenus en termes de découverte d'exoplanètes et de structureont été soulignés.Le programme ded'exoplanètes, complété par d'intensivesdu sol, a permis la caractérisation d'une grande variété d'exoplanètes, renouvelant notre compréhension de la formation. Les pulsations de plusieurs dizaines de milliers d'étoiles ont été mesurées et les techniques sismologiques sont régulièrement utilisées pour étudier en détail la constitutionet la rotation des étoiles au cours de leur évolution.Au-delà de ces deux domaines, qui constituaient le programme central de la mission, CoRoT a initié des applications nouvelles dans de nombreux domaines, en particulier l'stellaire, la structure galactique et les interactions étoiles-planètes. Parmi eux, l'archéologie Galactique mérite une mention spéciale: ce sont les équipes CoRoT les premières, rapidement suivi par celles de Kepler, qui ont proposé d'utiliser les propriétés sismiques des étoiles géantes rouges, pour estimer leurs masses, leurs rayons et leurévolutif, donnant un nouvel éclairage sur l'des confins de notreLes futures missions EChO et PLATO, qui sont les héritières directes de CoRoT, ont été présentées. Quelquesà peine après la premièredes données GAIA, la photométrie spatiale de haute précision est apparue clairement comme unincontournable pour l'astrophysique dans les décennies à venir.Finalement, un panorama des projets du futur plus lointain, mais non moins excitant, a confirmé le potentiel novateur de ce domaine.