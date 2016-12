n_TOF joue à cache-cache avec le lithium cosmologique

Une expérience de l'installation n_TOF vient d'apporter une pièce manquante au puzzle du lithium cosmologique. La collaboration n_TOF a en effet publié une étude comportant une nouvelle mesure de précision d'un processus participant à la production cosmique duLaobservée de cet élément est en effet beaucoup plus faible que celle prédite par la. La théorie qui décrit la production des noyaux pendant les phases primordiales de l'- ladu- suppose que l'des éléments les plus légers et les plus abondants de l'Univers (l', l'et le lithium) se sont formés juste après le Big Bang. Or, si leset la théorie coïncident parfaitement dans le cas de l'hydrogène et de l'hélium, la quantité de lithium effectivement observée est environ trois fois plus faible que celle prédite par la théorie. Cet écart est appelée le problème du lithium cosmologique.Selon l'une des explications avancées, cette divergence pourrait être liée à la transformation d'uninstable du béryllium, le béryllium-7, en lithium. La quantité de lithium cosmologique est pour l'essentiel déterminée par la production et la destruction du béryllium-7: plus il y a de béryllium-7, plus le lithium est abondant, mais si le béryllium est détruit, pour une raison ou une autre, la quantité de lithium baisse en conséquence. Ainsi, le fait que la valeur prédite par la théorie soit plus élevée pourrait s'expliquer par une sous-estimation de la destruction du béryllium-7 primordial, notamment lors de réactions avec des neutrons.Les estimations théoriques de lade la destruction du béryllium-7 dans une réaction particulière, ayant comme produit final deux noyaux d'hélium, se fondent sur une seule et unique mesure, réalisée en 1963 auprès duIspra, en Italie.Dans la deuxième zonede n_TOF, construite récemment, leest connecté au système de lecture avant la prise de. Le faisceau de neutrons, venant d'en-dessous, frappe la cible de béryllium située dans lenoir.La collaboration n_TOF a effectué de nouvelles mesures, plus précises. En particulier, la réaction entraînant la destruction du béryllium-7 et ayant deux noyaux d'hélium comme produit final, a été mesurée pour la première fois pour une vaste gamme d'énergies des neutrons et avec un hautde précision. Cette mesure a été rendue possible par laextrêmement élevée du faisceau de neutrons dans EAR2, zone d'récemment construite auprès de l'installation n_TOF. "", explique Enrico Chiaveri, porte-parole de la collaboration n_TOF.Les résultats indiquent que, aux énergies pertinentes pour l'étude de la nucléosynthèse du Big Bang, la probabilité de cette réaction entraînant la destruction du béryllium-7 est dix fois inférieure à celle utilisée dans les calculs théoriques. Cela signifie que le taux de destruction est encore plus faible que supposé jusqu'ici, et que ce n'est pas de ce côté-là que se cache la solution au problème du lithium cosmologique. Le mystère reste donc entier, et peut-être qu'il faudra chercher la réponse dans d'autres scénarios, ou dans laau-delà du Modèle standard.