Mission EXOMARS: L'Europe vas se poser à surface de Mars



Séparation Schiaparelli. Illustration: ESA

Le rôle du CNES et des laboratoires français

Le rôle de Thales Alenia Space

Déroulé des opérations de séparation et d'atterrissage (mercredi 19 octobre)

Evénement CNES Grand public et Presse

En région parisienne

Retransmission de l'évènement à la Cité de l'espace sur:

Plus d'informations sur la mission:

Lancée le 14 mars 2016 depuis Baïkonour,est une mission conjointe de l'ESA et de Roscosmos, qui comprend und'étude desà l'état de traces (TGO) et un démonstrateur d'entrée, de descente et d', l'EDM (Entry, Descent and Landing Demonstrator Module) dénommé Schiaparelli, en hommage à l'italien éponyme, Giovanni Schiaparelli.TGO, effectuera dans un premierun inventaire complet des gaz présents dans l', particulièrement les gaz en très faible concentration comme le, dont la détection impliquerait la présence d'une source active. TGO mesurera la dépendance géographique et saisonnière du méthane afin de déterminer si sa source est géologique ou éventuellement biologique. TGO commencera sa missionà la fin de l'2017, après une année de complexes manœuvres de freinage atmosphérique destinées à rendre soncirculaire. Il servira ultérieurement de relais pour les communicationsduet de la plateforme de la mission ExoMars 2020.La séparation entre Schiaparelli et TGO a eu lieu dimanche 16 octobre. L'entrera dans l'martienne, mercredi 19 octobre pour une descente d'environ sixqui le fera atterrir dans la région de. Il démontrera la validité des technologies utilisées pour effectuer une descente et un atterrissage contrôlé sur Mars. Les principaux éléments validés seront notamment le, le, le système deet la structure écrasable. Schiaparelli emporte une petitescientifique qui va enregistrer ladu, le taux d'humidité, laet laau niveau du site d'atterrissage. Il fera les premières mesures des champs électriques à lade Mars. Ces mesures pourraient fournir des informations sur les éléments déclencheurs des tempêtes de poussière.Le CNES finance environ 15% de ce programme facultatif de l'ESA ainsi que des contributions techniques et des instruments scientifiques. Pour la mission 2016, le CNES a collaboré avec l'ESA sur lad'entrée, de descente et d'atterrissage. Il aleICOTOM installé sur Schiaparelli. Les laboratoires scientifiques participent aux instruments ainsi qu'au dépouillement scientifique desacquises par le TGO et les instruments placés sur Schiaparelli.Le CNES et les laboratoires français fourniront deux instruments du véhicule de la mission 2020: MicrOmega, uncapable de faire des images dans le visible et l'et WISDOM, unpour étudier le proche sous-sol. La France contribue aussi au développement de trois autres instruments (MOMA, RLS et CLUPI) placés sous la responsabilité d'autresmembres de l'ESA. Le CNES a enfin fourni des logiciels pour lavisuelle du véhicule de 2020.Alenia Space (TAS) est le maître d'œuvre du programme pour le compte l'ESA à la tête d'un consortium industriel de 74 sociétés réparties dans 17 pays. Il a conçu et intégré le TGO sur son site de Cannes, et le module de descente l'EDM sur son site deet a coordonné la fourniture de nombreux sous-systèmes provenant d'entreprises Européennes et Françaises.- 15h00 insertion en orbite du module TGO- 16h42 entrée de l'EDM "Schiaparelli" dans l'atmosphère et atterrissage- 17h00 réception dude l'EDM "Schiaparelli"- 18h45 transmission du signal par- 20h00 1er passage de la(MRO) et transmission du signal d'atterrissage d'EDM "Schiaparelli"Pour suivre la retransmission en direct, commentée par des scientifiques impliqués dans la mission ExoMars 2016, vous pouvez vous rendre:A lade l'espace, à Toulouse, de 17h15 à 20h45: http://www.cite-espace.com/ - 17h15 Accueil du public- 17h30 Mot de bienvenue invités- 17h45 Démarrage de la Vidéotransmission ESA et de la Vidéotransmission CNES- 18h30 Tentative de réception signal de TGO par Mars- 20h00 Premier passage de la sonde MRO et transmission du signal d'atterrissage- 20h30 Confirmation du signal d'atterrissage- 20h45 Fin du programmePlateau animé par Michel Viso (CNES) et Philippe Droneau (Cité de l'espace)Des ingénieurs du CNES ou de l'ESA, des planétologues, géologues et astrophysiciens, des représentants industriels seront interrogésau long de cet évènement.Un évènement sera organisé au Forum Armand-Peugeot à Poissy de 14h15 à 22h00, animé par Gilles Dawidowicz, Jean-Pierre Martin (SAF) et(CNES).L'entrée est libre, mais une inscription préalable est obligatoire sur http://exomars.gpseo.fr