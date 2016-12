Image haute résolution d'Eta Carinae

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale...)

système binaire (Le système binaire est un système de numération utilisant la base 2. On nomme couramment bit (de l'anglais binary digit, soit « chiffre...)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un bien.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces réparties à travers le...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel...)

Radioastronomie (La radioastronomie est une branche de l'astronomie qui s'occupe de l'observation du ciel dans le domaine des ondes radio. C'est une science relativement jeune qui a fait ses débuts dans les années 1930.)

Nébuleuse (Une nébuleuse (du latin nebula, « nuage ») désigne, en astronomie, un objet céleste d’aspect diffus composé de gaz...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de révolution.)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit...)

vitesse (On distingue :)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans...)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences (« heure...)

turbulence (La turbulence désigne l'état d'un fluide, liquide ou gaz, dans lequel la vitesse présente en tout point un caractère tourbillonnaire :...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

paire (On dit qu'un ensemble E est une paire lorsqu'il est formé de deux éléments distincts a et b, et il s'écrit alors :)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend à occuper...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

turbulent (Le HMS Turbulent (n° de coque : S 87) est un bâtiment de la classe Trafalgar de sept sous-marins nucléaires d'attaque de la Royal Navy.)

combinaison (Une combinaison peut être :)

interférométrie (L'interférométrie est une méthode de mesure qui exploite les interférences intervenant entre plusieurs ondes cohérentes entre elles.)

pouvoir de résolution (En optique, le pouvoir de résolution d'un système optique désigne sa capacité à distinguer des détails fins. Il est défini comme la distance angulaire minimale entre deux éléments d'un objet qui permet d'en obtenir deux images...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel....)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant...)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont lieu sur Neptune et sur Saturne. Il...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.)

spectre électromagnétique (Le spectre électromagnétique est la décomposition du rayonnement électromagnétique selon ses différentes composantes en terme de fréquence, d'énergie des photons ou...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre planètes...)

déplacement ( En géométrie, un déplacement est une similitude qui conserve les distances et les angles orientés. En psychanalyse, le déplacement est mécanisme de défense déplaçant la...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution...)

Une équipe internationale d'astronomes a utilisé le VLTI (Very Large Telescope Interferometer) pour cartographier, avec une précision encore inégalée, le système d'étoiles Eta Carinae. De nouvelles structures, pour le moins inattendues, ont été détectées aude ce- notamment dans l'espace situé entre les étoiles où des vents stellaires extrêmement puissants interfèrent. L'de ces nouvellessur cet énigmatique systèmepourrait contribuer à affiner notre connaissance des processus d'évolution des étoiles très massives.Une équipe d'astronomes dirigée par Gerd Weigelt de l'Max Planck dédié à la(MPIfR) a acquis, au moyen Very Large Telescope Interferometer (VLTI) situé à l'Observatoire de Paranal de l'ESO, une image unique du système d'étoiles Eta Carinae dans lade la Carène.Ce système binaire deétendues se compose de deux étoiles massives enl'unede l'autre, sièges de puissants vents stellaires dont laatteint les dix millions depar. De leurs multiples interférences résulte une importante, au sein de la région qui sépare les deux étoiles - une zone longtemps demeurée inaccessible à toute étude.Ladégagée par lad'étoiles Eta Carinae se traduit par la survenue de phénomènes dramatiques, telle cette "Gigantesque Eruption" observée par les astronomes vers 1830. Nous savons aujourd'hui que cette éruption résulta de l'expulsion, par l'la plus étendue du système, de vastes quantités deet de poussière sur une échelle detrès courte. Elle donna lieu à l'apparition de lobes distincts, aujourd'hui encore visibles, qui composent la Nébuleuse Homunculus. Les collisions, à des vitesses extrêmement élevées, des vents stellaires issus de l'une et l'autre étoiles, ont pour effets de porter le milieu environnant à des températures voisines de plusieurs millions de degrés et de générer d'intenses déluges de rayons X.La région centrale, siège des collisions entre ondes de, est si peu étendue - un millier de fois plus petite que la Nébuleuse Homunculus, que les télescopes au sol et dans l'espace sont longtemps demeurés incapables de précisément la cartographier. L'équipe a utilisé l'énorme potentiel, en termes de résolution, de l'instrument AMBER qui équipe le VLTI, afin de sonder, pour la toute première fois, ceroyaume. Une astucieuse- selon le principe de l'- de trois des quatre Télescopes Auxiliaires du VLT, a permis d'augmenter d'un facteur dix leque procure une seule Unité Télescopique du VLT, et d'obtenir l'image la plus détaillée à cedu système, et d'acquérir des données inattendues concernant sa structureCette nouvelle image acquise par le VLTI révèle clairement l'existence inattendue d'une structure, en forme d'éventail, entre les deux étoiles du système Eta Carinae, précisément là où lepuissant issu de l'étoile la plus petite et la plus chaude, interfère avec le vent deplus élevée en provenance de l'étoile de dimensions plus étendues."Nos rêves sont devenus réalité le jour où nous sommes parvenus à acquérir des clichés extrêmement détaillés dans le domaine. Le VLTI nous offre l'incroyable opportunité d'affiner notre compréhension des processus physiques à l'oeuvre au sein du système Eta Carinae et de nombreux autres objets astrophysiquesaussi importants", ajoute Gerd Weigelt.Outre les images, lesspectrales de la zone deont permis de mesurer les vitesses des puissants vents stellaires. Connaissant ces vitesses, l'équipe d'astronomes a été en mesure de générer des modèles numériques plus précis de la structure interne de cet incroyable système d'étoiles, ce qui contribuera à affiner notre compréhension des processus à l'origine de la perte dede ces étoiles extrêmement massives au cours de leur existence.Dieter Schertl (MPIfR), l'un des membres de l'équipe, se réjouit: "GRAVITY et MATISSE, deux des instruments nouvellement installés sur le VLTI, nous offriront des images interférométriques dotées d'un niveau de détail bien plus élevé et sur une gamme de longueurs d'plus étendue. Disposer de données sur une fraction plus large dupermettra de déterminer les propriétés physiques d'un grandd'objets astrophysiques."