Descente de Schiaparelli: décodage des données en cours



Schiaparelli sous son parachute

Les données essentielles que l'atterrisseur Schiaparelli de la mission ExoMars a envoyées hier, pendant sa descente sur la planète rouge, à l'orbiteur pour la détection de gaz à l'état de traces (TGO) ont été retransmises à terre et sont en cours d'analyse.Tant les signaux radio reçus par legéant GMRT,interférométrique expérimental situé près de(Inde), que ceux qui ont été retransmis par lade l'ESA suggèrent que les différentes étapes de la descente du module Schiaparelli dans l'martienne, d'une durée de six, se sont pour l'essentiel bien déroulées, notamment lade décélération atmosphérique ainsi que le déploiement des parachutes et duCependant, les signaux captés aussi bien par le réseau de Pune que par Marsont cessé peu avant le moment où le module devaitlamartienne. Les experts du Centre d'opérations spatiales de l'ESA (Darmstadt, Allemagne), sont ende confronter les deux ensembles deLes données de télémesure enregistrées par le TGO étaient indispensables pour mieux appréhender la. Pendant la descente de Schiaparelli, l'effectuait une délicate manoeuvre d'insertion enmartienne qui a pleinement réussi. C'est pourquoi les données cruciales sur Schiaparelli n'ont été retransmises au sol que tôt ce matin.Une analyse partielle des données confirme que les étapes d'entrée et de descente se sont passées comme prévu, mais que des divergences par rapport au scénario de référence ont commencé à apparaître à partir de l'éjection du bouclierarrière et du parachute. Il semble que cette éjection se soit produite plus tôt que prévu, mais il faudra attendre que l'des données aient été analysées pour en avoir la certitude.Il est confirmé que les propulseurs se sont brièvement activés, mais ils se sont vraisemblablement éteints trop rapidement, à unequi reste à déterminer."Nous disposons depuis hier d'une formidable sonde en orbite martienne, prête à recueillir des données scientifiques et à relayer les données de la mission du roverde 2020", a déclaré Jan Wörner, Directeur général de l'ESA. "Le module Schiaparelli était avantdestiné à tester les technologies européennes d', notamment grâce à l'pendant la phase de descente. Il est important que nous sachions précisément ce qui s'est produit afin de préparer l'avenir.""En ce qui concerne le module expérimental Schiaparelli, les données que nous recevons nous permettent de comprendre parfaitement le déroulé des événements et les raisons qui ont contrecarré l'atterrissage en douceur", explique David Parker, Directeur Vols habités etrobotique à l'ESA."Dudetechnique", ajoute-t-il, "nous avons obtenu exactement ce que nous attendions d'un test, c'est-à-dire de précieuses informations sur lesquelles travailler. Nous allons constituer une commission d'enquête afin d'approfondir les recherches, mais nous ne pouvons pas tirer davantage de conclusions à ce."