L'orbiteur pour la détection de gaz à l'état de trace (TGO) de la mission ExoMars 2016 de l'ESA s'est inséré sur une orbite elliptique autour de la Planète rouge, après une manoeuvre de capture réussie ayant nécessité l'allumage de son moteur principal pendant 139. En revanche, le contact avec l'expérimental de la mission n'a pas encore été rétabli.L'nécessaire à l'insertion enmartienne du TGO s'est déroulé le 19 octobre entre 13h05 TU et 15h24 TU, réduisant ladude plus de 1,5 km par. Le TGO est maintenant sur son orbitede Mars. Depuis le Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) à Darmstadt, les équipes de l'continuent de surveiller le bon fonctionnement de cette deuxièmeeuropéenne placée en orbite martienne, treize ans aprèsLes équipes de l'ESOC cherchent à reprendre contact avec le module d'entrée, de descente et d'(EDM) Schiaparelli, qui a pénétré dans l'martienne environ 107 minutes après le début des manoeuvres d'insertion en orbite du TGO.Le module EDM, qui pèse 577 kg, a été largué par le TGO le 16 octobre à 14h42 TU. Il a été programmé pour effectuer de manière autonome une séquence d'atterrissagedurant laquelle il a d'abord déployé sonet éjecté sonentre 11 km et 7 km de distance de lamartienne, puis effectué unà partir de 1100 m de distance, pour finalement chuter d'unede 2 m protégé par sa structure déformable.Avant que l'EDM ne pénètre dans l'atmosphère martienne, à 14h42 TU, un contact a été établi via l'duGMRT, le plus grandinterférométrique ausitué à(Inde), peu après que le module eut commencé à émettre unde balise et 75 mn avant qu'il n'atteigne les couches supérieures de l'atmosphère martienne. Malheureusement le contact a été perdu peu deavant l'atterrissage.Plusieurs créneaux au cours desquels les signaux en provenance de l'atterrisseur pourront être captés ont été programmés sur la sonde Marsde l'ESA et lesMRO (Mars Reconnaissance Orbiter) et MAVEN (Mars Atmosphere & Volatile Evolution) de la. Legéant GMRT est lui aussi à l'Si Schiaparelli est parvenu sans dommage à la surface de Mars, ses batteries devraient lui permettre de fonctionner pendant trois à dix, ce qui laisse encore de multiples possibilités pour rétablir laLe TGO est doté d'une série d'instruments scientifiques grâce auxquels il étudiera l'depuis son orbite. Bien qu'il soit avantun démonstrateur de technologies, Schiaparelli emporte lui aussi une petitequi lui permettra de réaliser quelquesin situ.ExoMars 2016 est le premier volet d'un programme international conduit par l'ASE en coopération avec l'russe, Roskosmos. La mission ExoMars 2020, qui en constitue le second volet, comprendra un atterrisseur russe et unmobile européen capable de forer jusqu'à deux mètres de profondeur sous la surface martienne pour prélever des échantillons organiques intacts.