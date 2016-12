Une conjonction stellaire exceptionnelle avec Alpha du Centaure en 2028



Tailles comparatives des étoiles du système d'Alpha du centaure avec le Soleil

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des amateurs...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)

Alpha Centauri A (Alpha Centauri A, ou Rigel Kentaurus A (le pied du Centaure en arabe) est la plus brillante des trois étoiles qui forment le système Alpha Centauri.)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la...)

séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque chose ou son résultat. Plus particulièrement il est employé dans...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. La seconde d'arc est une mesure...)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)



Trajectoire des deux étoiles A et B par rapport aux étoiles de fond Image de l'instrument NTT/SOFI en bande J. La trajectoire de Alpha Cen A est représentée en orange, et celle de Alpha Cen B en rouge.© CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).) Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant d'établir des cartes pour la navigation. Il vient en complément de...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation (la masse...)

espace-temps (La notion d'espace-temps a été introduite par Minkowski en 1908 dans un exposé mathématique sur la géométrie de l'espace et du temps telle qu'elle avait été...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent...)

anneau d (L'anneau D est un anneau planétaire situé autour de Saturne, le plus interne des anneaux de cette planète.)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que...)

juste à temps (Le juste-à-temps (JAT), de l'anglais just–in–time (JIT), peut désigner :)

Alpha Centauri (Alpha Centauri ou Alpha du Centaure ou Rigil Kentaurus est un système de trois étoiles très proches : Alpha Centauri A et Alpha Centauri B sont les deux...)

voisinage (La notion de voisinage correspond à une approche axiomatique équivalente à celle de la topologie. La topologie traite plus naturellement les notions globales comme la continuité qui s'entend ici...)



Agrandissement de la conjonction avec l'objet labellisé S5 en 2028 La croix bleue représente l'incertitude sur la position de Alpha Cen B en 2028. Le cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. La valeur de cette distance est appelée rayon du cercle. Celui-ci étant infiniment variable,...) cyan (Le cyan ( du grec kuanos, à savoir l'azurite) est une couleur pure de la lumière de longueur d'onde 500 nm. Elle est souvent appelée bleu clair ou bleu ciel. C'est un mélange de lumières bleue...) Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les...)

L'étoile triple Alpha Centauri est notre plus proche voisine. Elle est composée de deux étoiles similaires au Soleil (A et B) ainsi que l'étoile naine rouge Proxima autour de laquelle une planète de faible masse vient d'être découverte.Utilisant desde plusieurs instruments, nous avons déterminé laapparente deet B sur le fond. Une conjonction remarquable de l'A avec une étoile plus éloignée (S5) se produira en 2028, à unede seulement 15 millièmes ded'(soit l'équivalent de la taille apparente d'une pièce d'un euro observée à 300 km de distance).Lades Alpha Cen A déforme l'd'elle. Sa présence très proche va affecter la position apparente et la forme de l'étoile S5 lorsqu'elle rentrera dans son'Einstein. Pour observer cet événement, legéant E-ELT européen sera en première ligne, sa mise en service étant prévue en 2025pour la conjonction. Des observations avec ALMA et l'instrument GRAVITY du VLTI seront également précieuses pour mesurer la distance deavec une précision 10 à 100 fois supérieure à ce qui est possible aujourd'hui. La détection de planètes massives aude Alpha Cen sera aussi possible par leur perturbation gravitationnelle sur la position apparente des étoiles de fond au cours de l'approche. Plusieurs conjonctions sont par ailleurs prévues avec d'autres étoiles plus faibles d'ici à l'approche de S5.Le travail a été mené par Pierre Kervella (Observatoire de Paris / LESIA), François Mignard et Frédéric Thévenin du Laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, ainsi qu'Antoine Mérand de l'ESO.