Un nouveau type de source gamma dans l'Univers

Image de synthèse de la nouvelle source de rayons gamma: l'étoile (à gauche) et le trou noir ou l'étoile à neutrons (à droite), beaucoup plus compact. Cette image a été créée en utilisant un logiciel libre (Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification, la duplication et la diffusion sont universellement autorisées sans contrepartie financière. Les droits...)

© CNRS/Guillaume Dubus. Disponible à la photothèque du CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Des astrophysiciens de la collaboration internationale Hess "High Energy Stereoscopic System", qui réunit notamment des laboratoires du CNRS (IN2P3 et INSU) et du CEA (Dapnia), ont découvert un type nouveau et inattendu de source de rayons gamma de haute. Il s'agit d'uncomposé d'unenormale et d'unplus compact (unou une étoile à neutrons). Ces résultats sont publiés dans la revueLes rayons gamma sont produits dans des accélérateurs de particules cosmiques, comme les supernovae. Ils nous renseignent sur les phénomènes de haute énergie à l'œuvre dans la. Lede télescopes Hess réalise le premier balayage de notredans ce domaine d'énergie, découvrant ainsi de nombreuses sources encore inconnues.Les astrophysiciens de la collaboration Hess ont découvert un nouveau type de source gamma de haute énergie. C'est un système composé de deux objets enl'unde l'autre. Le premier est une étoile normale, tandis que le second est un trou noir ou une étoile à neutrons (une étoile en fin de, après lede la supernova), beaucoup plus compact que son compagnon, dont il attire la. Cette matière tombe vers l'objet compact en décrivant une, un peu comme l'qui sedans un évier. Le trou noir ou l'étoile àexpulse un jet de matière se déplaçant à 20 pour cent de laet qui produit les rayons gamma détectés avec Hess.Jusqu'à présent, on connaissait une dizaine d'exemples de tels systèmes binaires dans notre galaxie, mais qui émettaient dans un domaine d'énergie moins élevé (celui desradio et des rayons X). C'est l'un d'eux qui vient d'être identifié comme une source gamma.Deux questions demeurent en suspens: pourquoi le jet de matière de la nouvelle source ne se déplace-t-il pas à unevoisine de celle de la, comme c'est normalement le cas pour ce type d'objet ? Comment les rayons gamma s'échappent-ils du système binaire, au lieu de se convertir en particules de matière et d', comme le prévoit la? D'autresseront nécessaires pour mieux comprendre cette nouvelle source, la nature de l'objet compact et laà l'origine de l'émission gamma.Hess est situé en Namibie, aude l'. Ce réseau de quatre télescopes de 13 mètres deforme actuellement lede rayons gamma le plus sensible aux très hautes énergies (unde millions de fois plus énergétique que la lumière visible). Ces rayons gamma sont rares. Même pour une source puissante, seul ungamma paret pararrive en haut de l'terrestre. Il faudrait und'une taille gigantesque pour collecter suffisamment de photons gamma dans l'espace. L'astuce du réseau Hess est d'utiliser l'atmosphère comme détecteur. Lorsque les rayons gamma entrent dans l'atmosphère ils émettent des flashs de lumière bleue, la lumière Cherenkov, qui ne durent que quelques milliardièmes de. C'est cette lumière, enregistrée par les miroirs et les caméras ultrasensibles de Hess, qui est utilisée pour reconstruire l'image de la source telle qu'elle apparaît en rayons gamma.Les télescopes Hess sont le résultat de plusieurs années d'efforts de la part d'une collaboration internationale comprenant plus de 100 scientifiques et ingénieurs venant d'Allemagne, de France, de, d'Irlande, de République Tchèque, d'Arménie et d'Afrique du. Le CNRS et le CEA participent à leur financement àd'un tiers.