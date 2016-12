Airbus célèbre la livraison de son 10 000ème appareil



Illustration: AIRBUS

Illustration: AIRBUS

Airbus a célébré le 15 octobre 2016 la livraison de son 10 000ème avion - un A350-900 destiné à Singapore Airlines. Cet événement majeur a été marqué par une cérémonie spéciale qui s'est déroulée à Toulouse, en présence de Tom Enders, CEO d'Group, et de Goh Choon Phong, CEO deL'livré est le sixième A350-900 de Singapore Airlines, sur unetotale de 67 appareils. Cet A350-900, qui arbore le logo spécial “10,000th Airbus”, sera utilisé en fin depour le lancement par la compagnie de nouveaux services non-stop entre Singapour et San Francisco.Cette 10 000ème livraison d'Airbus coïncide avec la période durant laquelle l'atteint son plus haut niveau de production de tous les. En outre, Airbus est en bonne voie pour effectuer cettela livraison d'au moins 650 appareils tous types d'avions confondus parmi son importante gamme. Ces livraisons incluent des appareils de 100 à plus de 600 sièges qui répondent efficacement aux besoins de l'des compagnies, depuis les opérations court-courrier àélevée, jusqu'aux vols intercontinentaux les plus longs duDepuis la création de notre société, l'innovation a été au cœur de tous nos développements à Airbus", a déclaré Tom Enders, CEO d'Airbus Group. “Et c'est ce qui nous a permis de développer notre famille d'avions, considérée aujourd'hui comme la plus moderne et complète au monde. Et grâce à l'importance que nous accordons à la R&T, à l'innovation continue et à l'optimisation de nos produits, nous pourrons maintenir uned'avance, et livrer aux compagnies ce que notre industrie peut offrir de meilleur".“Nous sommes particulièrement fiers de célébrer cet anniversaire avec Singapore Airlines –et partenaire de longue date d'Airbus. Aujourd'hui, le Groupe SIA utilise tous les types d'Airbus disponibles dans notre gamme. Il n'existe pas de meilleure reconnaissance envers nos produits et nous tenons à remercier l'ensemble du Groupe SIA pour sa confiance sans cesse renouvelée, son partenariat et son soutien."“C'est un honneur pour Singapore Airlines de réceptionner le 10 000ème avion livré par Airbus. Les appareils Airbus ont largement contribué aux succès de Singapore Airlines au fil des décennies, et nous sommes fiers de partager cet important événement avec notre partenaire de confiance de longue date”, a déclaré pour sa part Goh Choon Phong, CEO de Singapore Airlines. “La livraison réalisée aujourd'hui démontre le chemin parcouru par Airbus en quelques décennies. Au nom du personnel et du management de Singapore Airlines, je tiens à féliciter Airbus d'avoir atteint cet incroyable record.”Singapore Airlines a commandé son premier appareil à Airbus en 1979 et, au fil des ans, leet ses filiales ont commandé chaque nouveau type d'appareil produit par l'avionneur. Aujourd'hui, le transporteur principal exploite des A330,XWB et, alors que ses filiales régionales, Silkair et Tigerair, exploitent des monocouloirs de la famille A320.Airbus a livré sonpremier appareil, un A300B2, àle 10 mai 1974. Après s'être confiné au secteur des gros-porteurs, avec ses A300 et A310, l'avionneur s'est lancé sur le marché des monocouloirs au milieu des années 1980 avec son best-seller, l'A320. Issues de lade nouveaux standards de conception, les technologies utilisées sur l'A320 ont été incorporées sur les A330 et A340 au début des années 1990, marquant pour la première fois l'introduction de caractéristiques opérationnelles similaires sur les monocouloirs et les gros-porteurs.Ce niveau élevé de similarité entre les différents types d'avions est propre à Airbus. Cet esprit de famille se retrouve dans l'ensemble des produits de la société, y compris l'A380 à doubleet le tout nouveau long-courrier A350 XWB, mis en service l'an dernier.Grâce au processus d'amélioration continue des produits de la société, les appareils Airbus ont été régulièrement optimisés d'année en année, et chaque nouveau développement a apporté des avantages significatifs en termes de réduction de la consommation de, de régularité technique en exploitation et de confort. Ces dernières années, la société a investi dans le développement de la famille A320neo, mise en service cette année, ainsi que de la famille A330neo, qui est actuellement en cours de développement et dont la première livraison est prévue pour la fin 2017.En outre, le développement de la deuxième version du tout nouvel A350 XWB, l'A350-1000, a bien avancé. Il est prévu que l'appareil effectuera sonavant la fin de l'année et sa première livraison aura lieu au cours du deuxième semestre 2017. Ensemble, les différentes versions de la famille A350 XWB redéfinissent les vols long-courriers sur le marché des bicouloirs de plus grande capacité, offrant une réduction de 25 pour cent de la consommation de carburant, et l'introduction de nouveaux niveaux de confort grâce à un espace personnel accru dans toutes les classes.La ligne actuelle de produits Airbus comprend unde 16 versions appartenant à quatre familles d'avions – A320, A330, A350 XWB et A380.Airbus a enregistré plus de 16 700 commandes portant sur ses différentes versions d'avions, et ses appareils sont actuellement exploités par plus de 400 compagnies aériennes dans le monde. Lede commandes de la société, qui comprend 6 700 appareils à livrer, est le plus important jamais enregistré par un avionneur, et représente quelque 10 ans de production à plein régime aux cadences actuelles.