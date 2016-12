Le VLT de l'ESO détecte l'existence insoupçonnée de vastes halos de lumière autour de quasars distants

Halos brillants autour de quasars distantsSur cette mosaïque figurent 18 des 19 quasars observés par une équipe internationale d'astronomes pilotée par l'ETH Zurich, Suisse. Chacun des quasars observés est entouré d'un halo gazeux et lumineux. C'est la toute première fois qu'un sondage de quasars atteste de l'existence de halos si lumineux autour de l'ensemble des quasars observés.Cette découverte a été permise par l'instrument MUSE qui équipe le Très Grand Télescope de l'ESO.Crédits: ESO/Borisova et al.

Une équipe internationale d'astronomes a détecté la présence de nuages de gaz lumineux autour de quasars distants. Ce nouveau sondage effectué par l'instrument MUSE qui équipe le Very Large Telescope de l'ESO suggère que de tels halos sont plus fréquents qu'attendu. En outre, les halos découverts dans le cadre de cearborent des propriétés en désaccordavec les théories actuelles de formation desaude l'jeune.Une collaboration internationale d'astronomes, comprenant des scientifiques du Centre dede Lyon (CRAL) et de l'de Recherche en Astrophysique etde Toulouse (IRAP), et pilotée par un groupe de l'Institut dede la Fédération Suisse (ETH) basé à Zurich, Suisse, a utilisé le potentiel d'inégalé de l'instrument MUSE installé sur le Very Large Telescope (VLT) à l'Observatoire de Paranal de l'ESO, afin d'étudier lequi entoure de lointaines galaxies actives, agées de moins de deux milliards d'années après le. Ces galaxies actives, baptisées quasars, abritent en leurs coeurs des trous noirs supermassifs connus pour absorber les étoiles, le gaz, et toute autre, à un rythme effréné. S'ensuit l'émission, par le centre galactique, d'intenses rayonnements. De sorte que les quasars constituent les objets les plus brillants et les plus actifs de l'Univers.Cette étude a porté sur 19 quasars, sélectionnés parmi les plus brillants observables au moyen de MUSE. Des études antérieures ont montré que 10% environ de l'des quasars étudiés alors étaient entourés de halos constitués de gaz du milieu intergalactique. Ces halos s'étendent sur près de 300 000 années, endes quasars. En détectant la présence de vastes halosdes 19 quasars observés - soit bien plus que les deux halos statistiquement attendus, cette nouvelle étude a créé la surprise. L'équipe attribue ce résultat d'au formidable bond technologique que représente l'instrument MUSE, et donc à sonnettement supérieur à celui des instruments antérieurs de semblable facture. Des observations plus poussées permettront, à l'avenir, d'accréditer ou non cette hypothèse.Ces recherches avaient pour objectif initial d'analyser les composants gazeux de l'Univers à- une structure parfois baptisée toile cosmique, dont les quasars constitue les brillantes intersections. Les composants gazeux de cette toile sont généralement extrêmement difficiles à détecter. Les halos de gaz lumineux qui entourent les quasars offraient donc l'opportunité quasi unique d'étudier le gaz qui compose cette structure cosmique à grande échelle.Les 19 halos nouvellement détectés sont composés de gaz intergalactique relativement- de l'ordre de 10 000 degrés Celsius, ce qui constitue une autre surprise. Ce résultat est en effet en désaccord profond avec les modèles actuels de structure et de formation des galaxies qui suggèrent que le gaz situé à si grande proximité de galaxies devrait arborer des températures pouvant attendre lede degrés. La découverte témoigne de sa capacité à observer ce genre d'