Les Piliers de la destruction

De nouvelles observations spectaculaires de vastes structures en forme de piliers situées au coeur de la Nébuleuse de la Carène ont été effectuées au moyen de l'instrument MUSE qui équipe le Very Large Telescope de l'ESO. Les analyses menées par une équipe internationale d'astronomes suggèrent qu'il s'agit là de piliers de la destruction - par opposition aux célèbres Piliers de la Création de lade l'Aigle, de semblable facture.Sur ces nouvelles images de la Nébuleuse de la Carène figurent diverses structures semblables à des flèches et des piliers. Telles sont les formes arborées par de vastes nuages deet de poussière d'un site de formationsitué à quelques 7500 années-lumière de la. Les piliers de la nébuleuse ont été observés par une équipe pilotée par Anna McLeod, doctorante à l'ESO, au moyen de l'instrument MUSE qui équipe le Very Large Telescope de l'ESO.L'énorme potentiel de MUSE repose sur sa capacité à générer, au même, des milliers d'images de la nébuleuse à des longueurs d'différentes. Ce qui permet aux astronomes de cartographier les propriétés physiques et chimiques de laen différentes zones de la nébuleuse.Des images de semblables structures, tels les célèbres Piliers de la Créationde la Nébuleuse de l'Aigle ou les formations observées dans NGC 3603, ont été combinées à celles de la Nébuleuse de la Carène. A ce, lede piliers observés s'élève à dix. Leur comparaison a permis d'établir un lien entre leémis par les étoiles massives proches et la structure même des piliers.La formation d'unes'accompagne de la destruction duà partir duquel elle s'est constituée. L'idée que les étoiles massives ont un impact considérable sur leurn'est pas nouvelle: ces étoiles sont connues pour émettre de grandes quantités de rayonnements puissants et ionisants - capables d'arracher les électrons de leurs. Il s'avère toutefois particulièrement difficile d'acquérir desd'de l'entre ces étoiles et leur environnement.L'équipe a analysé l'effet de ce rayonnement énergétique sur les piliers - un phénomène baptisé photoévaporation, au cours duquel le gaz s'ionise puis se disperse au loin. Parmi les conséquences de la photoévaporation figure la perte dedes piliers. Une relation directe de cause à effet entre ladeémise par les étoiles proches et la dissipation des piliers a par ailleurs été clairement mise en évidence.La destruction de leur lieu de naissance par les étoiles massives pourrait être perçue comme un drame cosmique. Toutefois, lades mécanismes de rétroaction entre les étoiles et les piliers demeure à ce jour en partie méconnue. Les piliers semblent denses, mais les nuages de gaz et de poussière qui constituent les nébuleuses sont très diffus en réalité. Il est possible que le rayonnement ainsi que les vents stellaires issus des étoiles massives contribuent à la création de zones deplus élevée audes piliers, susceptibles de donner naissance à de nouvelles étoiles.Ces magnifiques structures célestes recèlent bien des secrets, et MUSE s'avère être l'instrumentpour les percer.