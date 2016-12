Découverte d'un très vieux couple d'étoiles

Bien que l'étoile au centre semble être unique, il s'agit en réalité d'un couple lointain.

© Gepi - Observatoire dez Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine,...)

Une équipe internationale menée par une chercheuse de l'Observatoire de Paris, découvre à l'aide du télescope de 8,2 m du VLT (ESO) un couple d'étoiles, vieux de 13 milliards d'années. Ces travaux, parus en ligne dans la lettre A&A le 28 octobre 2016, constituent une avancée importante dans l'énigme que représente la formation des premières générations d'étoiles.La formation des premières générations d'étoiles est l'un des mystères que les astrophysiciens voudraient éclaircir.L'est sorti d'unetrès chaude (109 K), appelée "" avec une composition chimique très simple: les éléments légers:et quelquesdeA partir d'unde cette composition, la formation des étoiles de petiteest un phénomène complexe. Car, si laa tendance à faire s'effondrer le gaz, cette compression le chauffe, ce qui augmente laet arrête l'effondrement.La présence d'éléments plus lourds comme le, l'etc permet de refroidir le gaz pendant l'effondrementce qui facilite la formation des étoiles de petite masse.Ces étoiles de petite masse existent encore: ce sont de véritables messagers qui nous apportent des informations précieuses sur l'Univers tel qu'il était il y a 13 milliards d'années.En fait ces étoiles ont unetrès longue, presque aussi longue que l'âge de l'Univers.A ce, on n'a encore jamais trouvé une étoile avec une composition chimique primordiale (seulement hydrogène et hélium), mais on a découvert une poignée d'étoiles avec une abondance très faible en éléments lourds (avec par exemple 1/100 000 moins deque dans le Soleil). Ces étoiles sont les descendantes directes de la première génération d'étoiles (qui leur aquelques éléments lourds). La composition en éléments lourds de ces petites étoiles nous apporte des informations précieuses sur les étoiles massives qui leur ont fourni ces éléments chimiques que l'on observe.L'une des hypothèses pour comprendre la formation des premières générations d'étoiles est la possibilité que lede gaz, en s'effondrant, puisse se fragmenter en plusieurs petits morceaux. Laprédit que cette fragmentation se produit presque toujours.Unde ce processus est que l'on s'attend à la formation de systèmes d'étoiles binaires ou multiples. Or jusqu'à présent, jamais aucune des étoiles à faible concentration de fer (1/100000 de fois celle du Soleil) n'avait été trouvée, appartenant à un système multiple.Une équipe internationale, conduite par Elisabetta Caffau, directrice deà l', a démontré que le système SDSS J092912.32+023817.0est composé de deux étoiles presque identiques.Les spectres obtenus avec le spectrographe UVES sur lede 8,2 m du VLT, de l'ESO (Observatoireeuropéen), montrent clairement la présence des deux étoiles; et les vitesses radiales mesurées par effet Dopplermontrent que ces deux étoiles orbitentd'un centre de masse commun.Cette découverte est importante car elle confirme que les nuages primordiaux se fragmentent et forment des systèmes binaires. Lesacquises ne sont pas encore suffisantes pour déterminer l'des étoiles.Pour affiner ces premières données, il est prévu d'autres; "Avec plus de données nous pourrons déterminer l'orbite et donc avoir une information importante sur les masses de ces étoiles.", indique Elisabetta Caffau.En attendant, ces étoiles continuent leur danse qui dure depuis 13 milliards d'années, toujours en couple.