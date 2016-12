Développer la croissance des véhicules à hydrogène



Illustration: projet PHAEDRUS

L'Union européenne et les grands fabricants automobiles visent à rendre les voitures à hydrogène disponibles à grande échelle en développant les infrastructures d'approvisionnement nécessaires.L'un des plus grands obstacles à l'introduction àde véhicules électriques àest le manque d'infrastructures abordables et efficaces pour l'approvisionnement en. Ce défi a été relevé par lePHAEDRUS (High pressure hydrogen all electrochemical decentralized refuelling station), financé par l'UE, qui a développé et étudié la faisabilité d'une station de réapprovisionnement en hydrogène (SRH) extensible.Les partenaires du projet comprenaient des universitaires et des participants dans lad'approvisionnement, ils ont développé et validé un nouveau concept pour des technologies de stockage d'hydrogène de 70 mégapascals (MPa). Cela a été démontré par l'application de lade compression de l'hydrogène électrochimique enavec l'électrolyseur de membrane électrolyte polymère (MEP), des unités de stockage et un système de distribution.L'utilisation de la technologie de compression d'hydrogène électrochimique représente une amélioration importante tant end'efficacité que de coûts d'une SRH intégrée. Son applicabilité a été testée dans un système produisant 5 kg d'hydrogène paralors que les chercheurs ont conçu un système capable de produire 200 kg d'hydrogène par jour. Les aspects de sécurité, d'efficacité et de viabilité économique des composants du système ont été soigneusement analysés et validés.PHAEDRUS a directement traité les problèmes SRH actuels et a montré où la nouvelle technologie pouvait faire une différence claire. Cela a démontré avec succès que les facteurs cruciaux pour la réussite des SRH sont des coûts de capital et d'exploitation réduits, la, lainstantanée de l'hydrogène et la sécurité.Les estimations pour le potentiel du marchépour l'2020 vont de 2 500 à 3 000 SRH avec une capacité équivalente à 200 kg/jour, pour unde véhicules électriques à pile à. PHAEDRUS représente donc un pas en avant important vers une société plus durable avec de faibles émissions.Pour plus d'information voir: projet PHAEDRUS