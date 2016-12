Le Linac 4 a atteint son objectif d'énergie



L'accélérateur linéaire 4, pris en photo lors du concours Photowalk 2015 (Image: Federica Piccinni/CERN)

Le Linac 4, le nouvel accélérateur linéaire du CERN, a accéléré un faisceau jusqu'à son énergie nominale, soit 160 MeV. Cette étape importante de la phase de mise en service de l'accélérateur a été franchie le 25 octobre.Le Linac 4 constituera la source de faisceaux de protons du complexe d'accélérateurs du CERN, dont le Grandde hadrons (LHC), après le long arrêt prévu en 2019-2020. Il remplacera le Linac 2 actuel en tant que premierde lad'accélérateurs, propulsant des protons à l'de 50 MeV. Le nouvel accélérateur de 30 mètres depropulsera des ions d'? des protons entourés de deux électrons ? à l'énergie de 160 MeV, avant de les envoyer vers leduà protons. Là, les ions seront débarrassés de leurs deux électrons de sorte que ne subsistent que les protons, lesquels seront accélérés encore avant de terminer leurdans le LHC.Le Linac 4 comprend quatre types de structures accélératrices permettant de porter les particules à des énergies de plus en plus élevées, en les faisantpar différents seuils. Ces structures accélératrices ont été mises en service les unes après les autres : en novembre 2013, le premier faisceau d'ions d'hydrogène a été accéléré jusqu'à l'énergie de 3 MeV, et, deux ans plus tard, le Linac 4 a atteint une énergie de 50 MeV, soit l'énergie à laquelle fonctionne aujourd'hui le Linac 2. Le 1er juillet 2016, il franchissait la barre des 100 MeV.