Mars, existence possible de vie microbienne sous la surface ?

Le recyclage du soufre ancien dans des rochers vieux de milliards d'années alimente des écosystèmes dans les profondeurs de la Terre et éclaire ladesur MarsDe prime abord, les roches anciennes n'ont rien de bien hospitalier. Pourtant, leurs eaux de fractionnement - qui n'ont pas vu ladudepuis des millions, voire des milliards, d'années - peuvent alimenter un vaste écosystème de colonies microbiennes. Des scientifiques ont, en effet, découvert la source d'essentielle à la vie dessous laterrestre. Et leur découverte jette un nouvel éclairage sur l'existence possible de vie sur Mars." La lumière du soleil est normalement essentielle à la vie, mais ces microbes des profondeurs de lasemblent se contenter du peu d'énergie que leur procure l'emprisonnée dans ces roches anciennes ", explique Long Li, professeur adjoint au Département des sciences de la Terre et de l'de l'de l'Alberta. Les deux substancescontenues dans ces eaux de fractionnement sont l'(donneur d'électrons) et le sulfate (accepteur d'électrons). Il semble évident que l'hydrogène est issu des réactions entre l'eau et les minéraux rocheux, mais qu'en est-il du sulfate ?Le Pr Li et ses collaborateurs de l'Université de Toronto et de l'Université McGill ont étudié la distribution d'isotopes multiples - c'est-à-dire desdecontenant undifférent de neutrons - dans le sulfate dissous provenant d'une eau " vieille de milliards d'années " recueillie 2,4 kilomètres sous la surface terrestre dans lede l'Ontario, plus précisément danscanadien, qui date du Précambrien. Ils ont observé un schéma de distribution particulier qu'ils ont appelé fractionnement des isotopes du soufre indépendant de laCette signature, croit-on, témoignerait de réactions photochimiques intervenues dans la jeune atmosphère terrestre avant la Grande Oxydation, qui remonte à 2,4 milliards d'années. À ce, cette signature du soufre ancien n'a été observée que dans les roches et les minéraux. Comme la signature isotopique du sulfate dissous concordait avec celle de la pyrite dans les rochers hôtes vieux de 2,7 milliards d'années, les auteurs ont démontré que le sulfate résultait de l'oxydation des minéraux sulfurés présents dans ces rochers, sous l'effet d'oxydants produits par la radiolyse de l'eau." Le sulfate de ces eaux anciennes est différent du sulfate qu'on trouve aujourd'hui dans les eaux de surface. Nous avons constaté que,comme l'hydrogène, le sulfate était produit sur place et procédait d'une réaction entre l'eau et le roc. C'est donc une réaction naturelle, qui persistera tant que l'eau et le roc seront en contact, c'est-à-dire potentiellement pendant des milliards d'années." Cette découverte frappe l'imagination ", souligne le Pr Li. " Les rochers vieux de milliards d'années, qu'ils soient visibles ou non, constituent près de 70 pour cent de la croûte continentale. " Si les processus géologiques naturels peuvent fournir une source d'énergie constante aude ces formations rocheuses, il y a lieu de penser que notresouterraine pourrait s'élargir et s'approfondir notablement. "La surface de laMars est, elle aussi, dominée par des rochers vieux de milliards d'années. De fait, en certains lieux de la mystérieuse, l'assemblage minéral est semblable à celui de la zone explorée dans le nord de l'Ontario. Il n'en faut pas plus pour que les scientifiques envisagent la possibilité d'une vie microbienne sur Mars." Comme cette configuration géologique était assez fréquente sur la Terre à ses débuts et l'est également sur Mars aujourd'hui, nous pensons qu'en présence d'eau et des bons minéraux, peut-être des kilomètres sous la surface martienne, la production de l'énergie nécessaire à la vie microbienne est possible. Je n'affirme pas que ces microbes existent hors de tout doute : je dis simplement que les conditions sur Mars sont propices à la vie microbienne. "Y a-t-il de la vie sur Mars ? Voilà une question qui, depuis longtemps, en taraude plus d'un. S'il y a de la vie sur la planèteà l'actuelle, conclut le Pr Li, c'est fort probablement sous la surface martienne qu'on la trouvera.C'est ce que croit également Lyle Whyte, professeur à McGill etprincipal du Programme de formation en astrobiologie canadienne, un programme FONCER (formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), qui a contribué à la réalisation de cede recherche pancanadien. " C'est absolument fascinant, parce que la recherche a montré que les microbes pouvaient, en s'alimentant de substrats issus de la, survivre dans les profondeurs de la Terre, mais également au sein d'autres formations du, que ce soit Mars,ou Encelade. "" Des découvertes comme celle-ci, il y en a eu d'autres dans le programme FONCER en général, et dans le Programme de formation en astrobiologie canadienne dirigé par McGill en particulier. Elles témoignent avec éloquence de l'esprit de collaboration qui anime depuis longtemps le milieu de laau Canada ", poursuit le Pr Whyte.L'article " Sulfur mass-independent fractionation in subsurfacewaters indicates a long-standing sulfur cycle in Precambrian rocks " a été publié dans le numéro du 27 octobre 2016 de, revue en libre accès du groupe de publications Nature.