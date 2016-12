Les vertus des matériaux de pointe



Illustration: projet STIMULATE

Les matériaux avancés restent largement méconnus du grand public, même s'ils sont à l'origine de la plupart des applications et technologies qui révolutionnent la vie des habitants du monde entier. Une initiative de l'UE avait pour objectif d'amener le public à s'interroger sur l'immense portée de leurs effets.On a tendance à négliger la place majeure occupée dans laquotidienne par cesde pointes car toute l'attention est portée sur les produits qui les intègrent, desjusqu'aux smartphones. On s'intéresse peu aux matériaux qui permettent ces technologies et offrent des solutions pour unplus durable, plus sain et plus sûr.Afin de sensibiliser le grand public à ces nouveaux matériaux, le projet STIMULATE (Stimulating the public attitude towards advanced materials), financé par l'UE, a conçu toute une palette de produits médiatiques ciblant les citoyens européens et surtout les plus jeunes d'entre eux.Plus spécifiquement, les partenaires du projet ont mis en place une approchemultiplateforme disposant de ressources éducatives en ligne, d'un jeu web et d'un film documentaire basé sur des personnages; tous les produits médiatiques ont été traduits dans les 23 langues officielles de l'UE et peuvent être exploités dans toute l'Le jeu interactifraconte l'évolution d'une petite société du, du présent ou d'un futur lointain - telle qu'envisagée par les chercheurs en matériaux. Le jeu adopte une attitude positive envers laen la présentant comme un moyen d'améliorer laet de créer une civilisation durable. Il a été conçu pour sensibiliser les jeunes Européens âgés de 14 à 17 ans au travers de messages clés concernant laet leur importance.Pour le développement d'un documentaire intéressant le grand public, l'équipe du projet a choisi un largede thèmes scientifiques sur les matériaux, les applications potentielles et les processus de fabrication. Ce film d'environ soixantecomprend huit séquences indépendantes (également remontées et diffusées sous forme de petits films) filmées dans différents lieux de sixeuropéens tels que des centres de, des universités ou des compagnies privées. Il est complété par six séquences bonus spécialement conçues dans un but éducatif qui montrent les coulisses de ce documentaire.Les chercheurs et les spécialistes de l'éducation ont élaboré un kit éducatif qui comprend trois parties: des activités qui explorent leen matériaux de pointe; la découverte de différents types de matériaux; et enfin plusieurs guides permettant aux élèves d'être activement impliqués. L'objectif étant de stimuler l'intérêt, la compréhension et l'enthousiasme des collégiens pour ces matériaux et leurs nombreuses applications dans la vie quotidienne.En présentant les nombreux et divers avantages socio-économiques et environnementaux de ces matériaux, le projet STIMULATE a permis d'impliquer, d'informer et de responsabiliser les Européens de tous âges.Pour plus d'information voir: projet STIMULATE