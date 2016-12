Ions et protons: rencontres du troisième type

Gerbes de particules crées dans le détecteur ALICE lors de collisions proton-plomb en 2013 (Image : CERN)



Après sept mois de collisions réussies entre faisceaux de protons pour rechercher de nouvelles particules fondamentales, le Grand collisionneur de particules (LHC) a commencé à produire des collisions entre faisceaux de protons et d'ions lourds, les noyaux d'deL'étude de ces collisions asymétriques permettra aux physiciens d'en savoir plus sur l'état de l'quelques millionièmes deaprès leDurant cette courte période, l'Univers s'est rempli de particules de toute sorte se déplaçant à uneproche de celle de la. Cette soupe était composée principalement de quarks, les constituants fondamentaux de la, et de gluons, porteurs de laforte qui, dans des conditions normales, lie les quarks entre eux pour constituer les protons et les neutrons, particules bien connues. Dans lespremiers instants qui ont suivi le Big Bang, à de très hautes températures et densités, les protons et les neutrons ne s'étaient toutefois pas encore formés et les quarks et les gluons n'étaient que faiblement liés et pouvaient se déplacer librement dans ce que l'on appelle le plasma de quarks et de gluons.Les physiciens recréent habituellement ces conditions en faisant entrer endeux faisceaux composés du même type d'ions lourds, comme les ions plomb.Mais, une nuit de septembre 2012, les physiciens du LHC ont choisi pour la première fois de faire entrer en collision deux faisceaux de particules différentes : des ions lourds et des protons, moins massifs. En analysant les données, les chercheurs ont constaté avec surprise qu'une partie des collisions présentaient des signes d'une expansion collective du système, une sorte deBig Bang, caractéristique des collisions plomb-plomb et associée généralement aux propriétés dude quarks et de gluons. Mais c'était la première fois qu'on observait ce phénomène dans des collisions plomb-proton.En 2013, uncomplet d'exploitation proton-plomb a ensuite permis de confirmer ces premièresCette, les faisceaux de protons et de plomb entreront en collision à deux énergies différentes : d'abord à 5,02 TeV, puis à 8,16 TeV, l'énergie maximale. L'énergie la plus faible correspond à celle des collisions plomb-plomb de 2015 et des premières collisions proton-plomb, ainsi qu'à celle de certaines collisions proton-proton. Les chercheurs seront ainsi en mesure de faire des comparaisons directes entre ces trois types de collisions.explique John Jowett,au CERN, spécialiste des accélérateurs et responsable du programme ions lourds au LHC.Si toutes les expériences enregistreront des données, les collisions à plus faible énergie serviront principalement aux scientifiques de l'expérience ALICE du CERN, qui souhaitent recueillir davantage de données précises en multipliant les événements afin d'obtenir de meilleures statistiques qu'en 2013.explique Federico Antinori, porte-parole élu de l'expérience ALICE.Les ions plomb ont une82 fois plus importante que celle des protons et sont 206,4 fois plus massifs. Faire entrer en collision des faisceaux asymétriques, aux propriétés et à la durée detrès différentes, pose de nombreux défis aux physiciens et aux opérateurs de l'accélérateur LHC. D'importants travaux d'ont été effectués en amont, lors de l'arrêt technique de la semaine dernière, et des modifications spéciales ont été apportées à l'de faisceau du LHC et aux systèmes responsables de l'du faisceau.poursuit John Jowett.explique Frédérick Bordry, directeur des accélérateurs et de laau CERN.