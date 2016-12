Chorégraphie quantique dans un interféromètre à atomes piégés

Les capteurs quantiques, comme les gyromètres et les accéléromètres, permettent de réaliser des mesures avec des sensibilités record grâce à la manipulation de mieux en mieux maîtrisée des états quantiques d'un gaz d'atomes froids. Les architectures compactes demandent en particulier uneaccrue des interactions des, entre eux et avec leur, qui peuvent affecter la cohérence du système. Une étudemenée au SYRTE et confrontée à un modèle théorique développé au LPS et au LPTMC, montre une compétition contre-intuitive entre l'écho deet l'auto-synchronisation des spins dans un interféromètre à atomes piégés.La manipulation toujours plus aboutie ded'atomes froids conduit à la réalisation de capteurs quantiques ultra-sensibles et très prometteurs. La technique de l'écho de spin, empruntée à l'par, y est très largement utilisée et permet des mesures de très haute sensibilité. Un enjeu important du domaine est de réaliser des capteurs compacts, qui peuvent être déployés sur le terrain. Pour cela, il est avantageux de piéger et guider les atomes magnétiquement ou optiquement, de façon à contrôler et limiter leurs déplacements,en autorisant de longues durées de mesure. Mais, dans ces systèmes où quelques dizaines de milliers d'atomes sont piégés dans des volumes très petits de 10x10x10 microns, les interactions entre atomes affectent la durée pendant laquelle il est possible d'utiliser les propriétés quantiques de l'de spins atomiques.Les physiciens du laboratoire SYstèmes de Référence Temps-Espace (SYRTE)ont exploité un dispositif expérimental dede forces à atomes ultra-froids pour étudier de manière quantitative un type d'régi par unepériodique. Ils ont mis en évidence une compétition surprenante entre l'écho de spin et la chorégraphiepar ces interactions atomiques.La modélisation de la dynamique des atomes s'annonçait ardue mais le LPS et le LPTMC ont pu proposer un modèle qui permet une interprétation simple du phénomène observé. Leur modèle montre en effet que la compétition dépend principalement du rapport entre leprécis où l'on manipule l'état des atomes à l'aide d'une impulsionet la période de leur chorégraphie, qui est elle-même régie par unexpérimental bien maitrisé, led'atomes. Le modèle théorique et les mesures de précision menées au SYRTE s'accordent remarquablement. Les résultats sont publiés dans la revue Physical Review Letters du 14 octobre 2016.Ces résultats théoriques et expérimentaux, qui illustrent l'importance du rôle des interactions dans la dynamique des capteurs atomiques compacts, ont des répercussions à la fois sur la conception de ces capteurs, mais aussi sur lades systèmes quantiques à N-corps, qui sont confrontés à des problèmes analogues.