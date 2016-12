La base d'indices sismiques stellaires SSI (The Stellar Seismic Indices data base)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud,...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation (la masse grave)....)

gravité (La gravitation est une des quatre interactions fondamentales de la physique.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

Instrumentation (Le mot instrumentation est employé dans plusieurs domaines :)

Astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique...)

base de données (En informatique, une base de données (Abr. : « BD » ou « BDD ») est un lot d'informations stockées dans un dispositif informatique. Les...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces réparties à travers le monde.)

automatique (L'automatique fait partie des sciences de l'ingénieur. Cette discipline traite de la modélisation, de l'analyse, de la commande et, de la régulation des systèmes dynamiques....)



Figure 1: Diagramme de Hertzsprung-Russell montrant les positions de 13000 géantes rouges observées par la mission spatiale Kepler et pour lesquelles on a pu mesurer la masse et le rayon à l'aide des indices sismiques (disponibles dans la base de données SSI). L'échelle de couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).) étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des amateurs...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet)...)

oscillation (Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique. Les oscillations sont soit à amplitude constante soit amorties. Elles répondent aux mêmes équations quel que soit le...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux...)

convection (La convection est un mode de transfert de chaleur où celle-ci est advectée (transportée-conduite, mais ces termes sont en fait impropres) par au moins un fluide. Ainsi durant la cuisson des pâtes, l'eau se met en mouvement...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la famille des droites normales à la courbe.)

systématique (En sciences de la vie et en histoire naturelle, la systématique est la science qui a pour objet de dénombrer et de classer les taxons dans un certain ordre,...)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences...)

Les spectres d'oscillation des étoiles obtenus par les missions spatiales CoRoT et Kepler ont permis la détection d'oscillations de type solaire dans un nombre très important d'étoiles géantes rouges. Ces spectres peuvent être compliqués à analyser individuellement. Néanmoins des paramètres globaux, appelés indices sismiques, peuvent en être extraits relativement facilement. Combinés avec des mesures deeffective, et en utilisant les lois d'échelles sismiques, ces indices permettent de déterminer la, le rayon et lade(log g) des géantes rouges. Dans le cadre duEuropéen SPACEINN (FP7), le Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'en(LESIA) a développé unenommée The Stellar Seismic Indices (SSI) data base . Cette base de, qui vient officiellement d'ouvrir, contient des indices sismiques ainsi que des paramètres de la granulation, extraits de manièreet précise, pour près de 18 000 géantes rouges observées avec les missions spatiales CoRoT et Kepler.Les grands relevés spatiaux d'sismiques (CoRoT, Kepler) ont montré la possibilité d'extraire des courbes ded'étoiles géantes rouges, des indices sismiques qui caractérisent au premier ordre les spectres d'de ces objets, comme les indices de couleur caractérisent les spectres des étoiles.En combinant ces indices aux lois d'échelles sismiques, il est possible de déterminer certains paramètres fondamentaux des étoiles, tels que la masse, le rayon et la gravité de surface, de manière indépendante des modèles stellaires. Appliqués à des ensembles importants d'objets, ces indices ont ouvert la voie à ce que l'on appelle dorénavant l'astérosismologie d'avec ses nombreuses applications dans les domaines connexes comme l'étude de la synthèse des populations stellaires et de laGalactique; leur synergie potentielle avec les données GAIA à venir ouvre d'intéressantes perspectives.Les courbes de lumières des étoiles géantes rouges révèlent également la présence d'uncaractéristique de la granulation stellaire, qui correspond à la signature superficielle de ladans l'étoile. Comme pour les indices sismiques, il est possible d'extraire de manière relativement aisée des paramètres caractéristiques de la granulation stellaire. Ces paramètres obéissent également à des lois d'échelles qui fournissent des informations complémentaires à celles fournies par les indices sismiques.Dans le cadre du projet Européen SPACEINN (FP7) qui a démarré le 1er janvier 2013, une base de données, nommée The Stellar Seismic Indices (SSI) data base, a étépar le Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA). Cette base contient des indices extraits de manière standardisée età partir des courbes de lumière acquises par les missions spatiales CoRoT (CNES et partenaires européens) et Kepler (NASA). L'algorithme mise en oeuvre dans le pipeline d'analyse des courbes de lumière a été testé et caractérisé en termes de biais et précisions.Près de 320 000 courbes de lumières ont été analysées de manière automatique sans a priori sur le type d'étoile considéré. Parmi celles ci, des indices ont ainsi pu être extraits pour près de 18 000 géantes rouges, parmi lesquelles environ 5 000 n'avaient pas été identifiées comme telles. Ces données constituent le plus grand jeu de données de ce type accessible à l'actuel.Combinés avec des mesures de température effective, et en utilisant les lois d'échelles sismiques, ces indices ont permis de déterminer la masse, le rayon et gravité de surface (log g) pour environ 13 000 géantes rouges observées par la mission spatiale Kepler. Ces mesures permettent de caractériser des échantillons importants d'étoiles, comme illustré dans la figure 1 où les déterminations de rayon et de masse sont utilisées conjointement aux températures effectives pour représenter ces objets dans un digramme de Hertzsprung-Russel enrichi de l'information en masse.