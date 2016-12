Sphérique et déformé: la schizophrénie des noyaux magiques se confirme à Alto

Energie d'excitation des états 0+ des noyaux possédant 48 neutrons, en fonction du nombre de protons, Z. Les points noirs sont les données expérimentales. Celui provenant de cette expérience est à l'abscisse Z=32 (élément Germanium). La figure montre également une analyse quantitative des termes de l' énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Un dispositif expérimental de dernière génération

L'installation Alto. © C. Frésillon/CNRS

Des chercheurs du CNRS et de l'Université Paris-Sud travaillant auprès de l'installation Alto ont mis en évidence une configuration déformée à très basse énergie dans l'isotope très riche en neutron de germanium-80, proche du nickel-78. Ces résultats, publiés dans la revue, constituent une avancée importante dans l'étude du comportement de laexotique, impliquée par exemple dans des phénomènes cosmologiques comme l'évolution des étoiles et la formation de la matière terrestre.Les noyaux desse composent de protons et de neutrons, les nucléons. En 1963, Maria Goeppert-Mayer et Hans Daniel Jensen recevaient lepour avoir découvert que lorsque cede protons et/ou neutrons est égal à certaines valeurs dites "nombres magiques" (2, 8, 20, 28, 50, 82 ou 126), les noyaux présentent des structures particulières, en quelque sorte plus robustes que celles de leurs voisins et associées à une forme sphérique.Ces noyaux ont constitué ensuite des points de référence pour la prédiction des propriétés de nombreux autres. En particulier, la découverte de ces "nombres magiques" a permis de donner naissance à un nouveau mode de représentation du noyau: le modèle des couches nucléaires. Basée sur une analogie avec laatomique, ce modèle permet d'expliquer de nombreuses propriétés nucléaires comme étant dues uniquement aux mouvements des nucléons de valence au-dessus d'un cœurcomposé de nombres magiques de protons et neutrons.Pendant très longtemps, on a considéré que la forme sphérique était l'un des signes distinctifs de ces noyaux. Or dans les années 80, les chercheurs ont commencé à observer des formes non-sphériques de noyaux magiques, par exemple sur des isotopes du magnésium, duou du. Pour le magnésium-32 (N=20), il s'agit d'undéformé, tandis que pour le soufre-44 (N=28), différentes formes de noyau (sphérique ou non) peuvent coexister.Cesavaient alors bouleversé la compréhension de la structure des noyaux magiques. Elles avaient permis de comprendre que les propriétés nucléaires (rigidité, sphéricité...) habituellement rencontrées pour les noyaux magiques de lade stabilité ne l'étaient plus pour certains noyaux très riches en neutrons. A contrario, ces propriétés étaient retrouvées pour des noyaux possédant d'autres nombres de protons et de neutrons que ceux de la série historique 2, 8, 20 etc., conduisant à l'idée "d'apparition" de nouveaux nombres magiques.A la suite de cette découverte, il était important de savoir si le phénomène s'étendait à d'autres régions de la table des noyaux et de comprendre les mécanismes sous-jacents à son éventuelle universalité. Ainsi, des chercheurs de l'ded'Orsay (IPNO) et du Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière (CSNSM) , en collaboration avec des collègues de différents, ont mené des expériences auprès de l'installation Accélérateur linéaire et tandem à Orsay (Alto). Pour cela, ils ont étudié des noyaux proches du nickel-78 et de lade couche N=50.Ces noyaux, plus lourds que ceux étudiés par les expériences précédentes, sont particulièrement exotiques et donc difficiles à obtenir. Par exemple, l'étude de la structurede nickel-78 ne commence à devenir expérimentalement accessible que depuis un ou deux ans.Des indications expérimentales préliminaires et indirectes, accumulées sur les noyaux proches du nickel-78, semblaient converger vers une coexistence de formes sphériques et non-sphériques, comme pour la région du silicium-42 (N=28). Les scientifiques ont donc tenté d'apporter des preuves plus directes. Pour ce faire, ils ont utilisé l'intensité nominale de 10µA du faisceau d'électrons d'Alto pour produire un faisceau secondaire pur d'de gallium-80 (possédant 9 neutrons de plus que son isotope stable le plus proche) par la technique(Isol).Les isotopes de gallium-80 étaient collectés sur une bande de mylar aluminisé. Ces noyaux exotiques décroissaient vers le noyau fils germanium-80, dont la structure a pu être étudiée grâce à unperformant de détection de particules bêta (qui signe la décroissance), degamma et d'électrons de conversion qui caractérisent les états excités du noyau fils, peuplés dans la décroissance. UnSi(Li) refroidi à l'pour la détection des électrons de conversion a permis la mise en évidence d'une transition monopolaire électrique E0, indiquant que le premier état excité de germanium-80 était en fait de spin-parité 0+, au lieu de 2+ comme c'est le cas dans les isotopes de germanium deinférieure, moins exotiques.La présence d'un état 0+ à une si faible énergie d'excitation est une surprise, et signifie que l'énergie de liaison de cet état est presque égale à celle de l'état fondamental qui est de forme sphérique. Or, la seule manière d'expliquer une si grande énergie de liaison pour ce second état 0+ de germanium-80 est d'imaginer que les nucléons s'arrangent dans une configuration très particulière, appelée "intruse" dans le langage du modèle des couches nucléaires, conférant au noyau une forme globale non-sphérique.La figure ci-dessus illustre un scénario qui permet d'expliquer comment différentes composantes de l'se conjuguent pour apporter cette énergie de liaison supplémentaire à cette configuration particulière. Ainsi, contrairement à ce qui se passe habituellement pour ce type de noyaux où le mode d'excitation 2+ est le plus favorable et met en jeu un très petit nombre de nucléons (en général une paire), le germanium-80 quant à lui préfère changer de forme intrinsèque dès son premier niveau d'excitation, un processus qui implique un nombre plus élevé de nucléons (on parle d'excitation collective).Qu'un tel phénomène se produise si proche du "croisement" des nombres magiques 28 et 50,le noyaunickel-78, était inattendu car la "rigidité" que ces nombres de nucléons sont supposés apporter à la structure des noyaux défavorise fortement ce type d'excitations collectives qui sont alors observées à grande énergie d'excitation. Cela remet en question la possibilité d'utiliser le noyau du nickel-78 commede référence et montre que cette région "exotique" de la carte des noyaux recèle encore bien des mystères.