Thomas Pesquet évalura l'expérience Matiss dans l'ISS

Photographie de l'une des quatre plaques déposée dans l'ISS et sur laquelle sont placées les lamelles de verre revêtues des différences surfaces antibactérienne. © CNES

?L'expérience Matiss, emportée dans la Station Spatiale Internationale (ISS) par l'astronaute français Thomas Pesquet, est conçue pour évaluer le matériel le plus efficace pour nettoyer laavant de le mettre à profit dans des applications destinées à laL'expérience Matiss, emportée dans laInternationale (ISS) par l'français, est conçue pour évaluer le matériel le plus efficace pour nettoyer la station spatiale internationale avant de le mettre à profit dans des applications destinées à la Terre.L'confiné de l'ISS, en raison dupermanent de l'et de l'et du stockage à bord des déchets produits, est un terrain propice au développement de micro-organismes pathogènes, qui peut mener à des risques importants tant pour les astronautes que pour l'équipement et les expériences menées à bord. C'est pourquoi l'(ESA) souhaite réduire ces risques en s'intéressant aux propriétés antibactériennes dedans l'espace.L'expérience Matiss, à laquelle collabore le Leti (institut de CEA Tech, le pôledu CEA) avec trois partenaires français, vise à développer de nouveaux matériaux aux propriétés antibactériennes dans un environnement en apesanteur afin de voir s'ils peuvent améliorer et simplifier le nettoyage à l'intérieur de l'engin spatial ISS. Ces matériaux pourront ensuite être également utilisés dans le cadre d'usages terrestres.Menée dans le cadre de la mission Proxima et sponsorisée par le Centre national français d'études spatiales (CNES), cette expérience est basée sur quatre plaques identiques que l'astronaute Thomas Pesquet de l'ESA emporte avec lui pour sa mission de sixdans la station spatiale. Ces plaques, en inox particulier et dessinées par l'ENS de Lyon, leet le CNES, sont des portoirs portant 6 lamelles de verre, revêtues de matériaux avancés différents. Elles ont été placées dans leet les bouches d'aération de la station spatiale pendant au moins trois mois, puis Thomas Pesquet les ramènera sur Terre à la fin de sa mission pour que des analyses soient faites.Le Leti - en collaboration avec l'ENS de Lyon, initiateur du, le CNRS,et le CNES a développé trois des cinq matériaux avancés qui pourraient arrêter la colonisation et la prolifération dessur des surfaces "intelligentes". Un sixième, fait de verre, servira de matériau deL'expérience consistera à tester ces surfaces nouvelles dans un environnement clos en apesanteur. Ces surfaces sont dites "intelligentes" car elles sont capables de fournir une réponse appropriée à un stimulus donné. Par exemple, elles peuvent repousser les bactéries et les empêcher de se développer sur uneou créer leurs propres biofilms de protection contre les bactéries.Les matériaux sélectionnés sont issus de différentes technologies avancées - des monocouches auto-assemblées, des polymères verts ou des polymères céramiques à base de silice hydrofuges. En réagissant par protection face aux bactéries présentes dans l'air, elles deviennent plus faciles à nettoyer et plus hygiéniques. L'expérience va déterminer laquelle de ces surfaces est la plus efficace et pourrait être transformée en surface antibactérienne qu'il serait par exemple possible d'utiliser pour limiter leur propagation sur certaines surfaces telles que les boutons des ascenseurs et les barres des véhicules deen commun."Depuis plus de 10 ans, le Leti améliore sa plate-formeunique et il a pu développer des processus collectifs enet supercritique de fonctionnalisation des surfaces" a déclaréNonglaton,du Leti dans le domaine de la chimie de surface pour des applications deet de. "Trois surfaces développées par le Leti feront partie de l'expérience espace-station: une couche fine fluorée, de la siliceet un polymère biocompatible. Elles ont été choisies pour leur caractère, leuret leur intégration rapide rapidité dans la mission Proxima de Pesquet."Pour plus d'information voir: https://proxima.cnes.fr/