À propos de Galileo

Quatre satellites Galileo supplémentaires viennent d'être lancés par une Ariane 5, ce qui accélère le déploiement du futur système de navigation par satellite.Le lanceur, exploité par, a quitté le port spatial de l'à Kourou (Guyane française) à 13h06 TU (14h06de, 10h06locale) en emportant les satellites15-18. La premièrede satellites s'est séparée du3 heures 35et 44 secondes après le, la20 minutes plus tard.Le nouveau système d'éjection conçu pour prendre enquatre passagers a largué avec succès les satellites à l'prévue. Au cours des prochains, les ingénieurs les placeront sur leuropérationnelle finale et commenceront les essais pour vérifier qu'ils sont prêts à rejoindre la. Ce travail devrait prendre environ six. Le système Galileo comptera alors 18 satellites.Grâce aux 14 satellites déjà en orbite, lancés par paire à l'aide d'un Soyouz-Frégate, la Commission européenne devrait annoncer le démarrage des services initiaux dès la fin de l'"Maintenant que nous pouvons faire appel à cette puissante version d', le déploiement de Galileo va pouvoir s'accélérer pour offrir un système pleinement opérationnel", explique Paul Verhoef, Directeur du Programme Galileo et des Activités deà l'ESA.Deux autres lancements sont prévus en 2017 et 2018 par une Ariane 5. L'intégralité du système, qui comporte 24 satellites et plusieurs unités de réserve, devrait être en place d'ici 2020. "Ce 75e succès d'affilée d'Ariane 5 établit un nouveau record pour les lanceurs européens et démontre une fois de plus leur", souligne Daniel Neuenschwander, Directeurs des Lanceurs à l'ESA.Galileo est le système de navigation parà couverture mondiale de l'Europe. Il permettra à ses utilisateurs duentier de connaître leur position exacte dans leet l'espace de manière très précise et fiable. Une fois complet, le système consistera en 24 satellites opérationnels et l'infrastructure au sol associée pour fournir des services de localisation, navigation et synchronisation.Le programme Galileo appartient à l'UE, qui le finance. La Commission européenne, en sa qualité de responsable de l'du programme, assure la gestion et la supervision de la mise en oeuvre de toutes les activités afférentes.Le déploiement de Galileo, la conception et le développement de systèmes de nouvelle génération ainsi que le développement technique de l'infrastructure sont confiés à l'ESA. Les phases de, de développement et de validation en orbite (IOV) du programme Galileo ont été conduites par l'ESA et financées conjointement par l'ESA et la Commission européenne.L'Agence du GNSS européen (GSA) assure la promotion et la sécurité de Galileo. À compter de 2017, elle sera également responsable de l'exploitation de Galileo et de la fourniture des services correspondants.Pour en savoir plus sur l'ESA: http://www.esa.int Galileo est le système de navigation parà couverture mondiale de l'Europe. Il permettra à ses utilisateurs du monde entier de connaître leur position exacte dans le temps et l'espace de manière très précise et fiable. Une fois complet, le système consistera en 24 satellites opérationnels et l'infrastructure au sol associée pour fournir des services de localisation, navigation et synchronisation.Le programme Galileo appartient à l'UE, qui le finance. La Commission européenne, en sa qualité de responsable de l'ensemble du programme, assure la gestion et la supervision de la mise en oeuvre de toutes les activités afférentes.Le déploiement de Galileo, la conception et le développement de systèmes de nouvelle génération ainsi que le développement technique de l'infrastructure sont confiés à l'ESA. Les phases de définition, de développement et de validation en orbite (IOV) du programme Galileo ont été conduites par l'ESA et financées conjointement par l'ESA et la Commission européenne.L'Agence du GNSS européen (GSA) assure la promotion et la sécurité de Galileo. À compter de 2017, elle sera également responsable de l'exploitation de Galileo et de la fourniture des services correspondants.