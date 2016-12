La plus petite expérience LHC reprend du service

Une fois par an en général, LHCf (), la plus petite expérience du Grand collisionneur de hadrons (LHC), sort de son abri. Elle est réinstallée dans le tunnel du LHC, près de l'expérience ATLAS, et reprend du service pour étudier les rayons cosmiques de hauteAlors qu'ATLAS et les trois autres grandes expériences du LHC - CMS, ALICE et LHCb - étudient toutes les particules produites lors des collisions, LHCf mesure uniquement celles à " très petits angles " par rapport à la ligne de faisceau.Ces particules à petits angles transportent une grande partie de l'énergie de, et leurforme untrès faible avec le faisceau qui est entré en collision. Elles sont donc idéales pour étudier le développement des gerbes de particules que les rayons cosmiques de haute énergie produisent en pénétrant dans l'", explique Lorenzo Bonechi, qui dirige une équipe de la collaboration LHCf à, en Italie.Les deux détecteurs de l'expérience sont installés à 140 mètres de chaque côté dude collision d'ATLAS. Comme ils ne peuvent être utilisés au cours de la période normale d'exploitation du LHC, il faut attendre que la machine réduise lede collisions, c'est à dire qu'elle fonctionne à basse(La luminosité est proportionnelle au nombre de collisions se produisant en undonné). Si la luminosité est trop élevée, les nombreuses particules à petits angles et de haute énergie peuvent causer des dégâts.LHCf a été déjà été installée plusieurs fois à proximité duATLAS. Cette, un seul des deux détecteurs de l'expérience a été mis en place. Il recueille deslors de la période d'exploitation avec ions lourds durant laquelle le LHC fait entrer en collision des protons avec des ions de. Du fait de la nature asymétrique des collisions, le deuxième détecteur aurait été bombardé par les débris des noyaux de plomb, ce qui l'aurait endommagé.Lade débris qui jaillissent à petit angle pendant les collisions dans le LHC et l'énergie que ces particules véhiculent peuvent être comparées aux prédictions des modèles des interactions hadroniques. Ces modèles desophistiqués décrivent les collisions entre des protons et des noyaux, ainsi que toutes les particules issues de ces interactions.", ajoute Lorenzo Bonechi.L'exploitation avec des ions de plomb et des protons a commencé le 10 novembre 2016 par des collisions de faible intensité et à basse énergie (5,02 TeV), notamment pour permettre au détecteur ALICE de prendre des mesures. Les faisceaux entrent depuis tôt ce matin en collision à une énergie de 8,1 TeV. LHCf a déjà collecté plusieurs millions de particules et poursuivra la prise de données dans lesqui viennent.