Naissance d'un photoélectron

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner...)

hélium (L'hélium est un gaz noble ou gaz rare, pratiquement inerte. De numéro atomique 2, il ouvre la série des gaz nobles dans le tableau périodique des éléments. Son point d'ébullition...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des...)

effet photoélectrique (L'effet photoélectrique désigne l'ensemble des phénomènes électriques d'un matériau provoqués par l'action de la lumière. On distingue deux cas : des électrons sont...)

déplacement ( En géométrie, un déplacement est une similitude qui conserve les distances et les angles orientés. En psychanalyse, le déplacement est mécanisme de défense déplaçant la valeur, et finalement le sens En architecture navale, le...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des...)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de...)



Dispositif expérimental: on distingue, devant l'expérimentatrice, l'enceinte où les atomes d'hélium sont photoionisés. Les électrons éjectés sont guidés par un champ magnétique vers un détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a été spécifiquement conçu.) énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

Albert Einstein (Albert Einstein (né le 14 mars 1879 à Ulm, Wurtemberg, et mort le 18 avril 1955 à Princeton, New Jersey) est un physicien qui fut successivement allemand, puis apatride (1896), suisse...)

atome (Un atome (grec ancien ἄτομος [atomos], « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre....)

photon (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette interaction se traduit d'un point de...)

électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge électrique élémentaire de signe négatif. C'est un des composants de l'atome.)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une transition entre deux niveaux d'énergie électronique. Le...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm...)

largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit la mesure la plus étroite de sa face. En géométrie plane, la largeur est...)

physicien (Un physicien est un scientifique qui étudie le champ de la physique, c'est-à-dire la science analysant les constituants fondamentaux de l'univers et les forces qui les relient. Le mot physicien dérive du grec, qui...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.)

interférence (En mécanique ondulatoire, on parle d'interférences lorsque deux ondes de même type se rencontrent et interagissent l'une avec l'autre....)

ionisation (L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome ou une molécule. L'atome - ou la molécule - en perdant ou en gagnant des charges n'est plus neutre électriquement. Il est alors appelé ion.)



Film d'une trentaine d'images séparées de 1 femtoseconde montrant l'évolution temporelle du spectre des électrons photoémis. Le code couleur est fonction du nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la Marne et de la Seine en...)

chimie physique (La chimie physique est l’étude des bases physiques des systèmes chimiques et des procédés. En particulier, la description énergétique des diverses transformations fait partie de la...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule...)

Référence puplication:

Carré (Un carré est un polygone régulier à quatre côtés. Cela signifie que ses quatre côtés ont la même longueur et ses quatre angles la même mesure. Un carré...)

Une expérience réalisée sur de l'hélium par une équipe de recherche impliquant des laboratoires du CEA, du CNRS, de l'université Pierre & Marie Curie (UPMC) et de l'Université Autonome de Madrid (UAM), a permis d'observer, pour la première fois enréel, tous les détails de l'émission d'un photoélectron par und'. Cettede l'pourrait permettre de contrôler plus finement certaines réactions chimiques ou ledes électrons aude nanostructures. Ces résultats ont été publiés dansle 11 novembre 2016.À première, l'effet photoélectrique expliqué paren 1905 paraît simple. Unabsorbe unultra-violet (UV) ou X et répond à cette excitation par l'émission quasi-instantanée d'un(appelé photoélectron). Or pour certaines énergies, il existe des états électroniques où les deux électrons de l'atome d'hélium sont excités. Ceci fait qu'il existe alors deux "chemins" énergétiques en compétition, conduisant à l'émission du photoélectron. A ces énergies, le spectre d'de lapar l'hélium comporte un pic au profil asymétrique, dont laindique la durée complète de la photoionisation: 17 femtosecondes (10-15 s). Leitalien Ugo Fano a décrit ce phénomène et donné son nom à ce profil caractéristique.Observer le phénomène en temps réel est donc un véritable défi expérimental. Les chercheurs de la collaboration ont relevé ce défi en excitant des atomes d'hélium avec des impulsions ultracourtes d'un faisceauintense. Ils ont ainsi pu mesurer le spectre en énergie des photoélectrons émis, à la résolution temporelle des impulsions du laser: la femtoseconde. Le profil du spectre montre initialement un pic unique (ionisation par le chemin le plus direct), qui se dédouble après un retard de 7-8 femtosecondes, révélant l'entre les deux chemins d'. Le "film" de la photoionisation de l'atome d'hélium est ainsi reconstitué par une trentaine d' "images", séparées chacune d'une femtosecondeLe procédé mis en œuvre pourrait être appliqué à d'autres atomes, à des molécules de tailles diverses (biomolécules) et à des nanostructures. Complété par la mesure de la distribution spatiale des électrons éjectés, il doit permettre de réaliser le film complet en 3D de l'éjection d'un électron avec la même précision temporelle.“Attosecond dynamics through a Fano resonance: monitoring the birth of a photoelectron” V. Gruson, L. Barreau, À. Jiménez-Galan, F. Risoud, J. Caillat, A. Maquet, B., F. Lepetit, J-F. Hergott, T. Ruchon, L. Argenti, R. Taïeb, F. Martin et P. Salières, Science (2016) DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.aah5188