Nouveaux procédés de production rapide à grande échelle du graphène

Une initiative de l'UE a cherché à utiliser dans un contexte industriel ce nouveau matériau qu'est le graphène.Depuis qu'il a été pour la première fois extrait du graphite en 2004, ceincroyablement mince a suscité un immense intérêt dans la communauté. Cet enthousiasme est compréhensible, car il est plus dur que leet cent fois plus résistant que l', sans oublier qu'il est un excellent. Il a des applications dans de nombreux domaines, dont la nanoélectronique, lescomposites, lesmoléculaires, les actionneurs de muscles artificiels et les polymères de plastique.LeNANOMASTER (Graphene based thermoplastic masterbatches for conventional and additive manufacturing processes), financé par l'UE, a développé des polymères innovants qui réduisent de moitié lade plastique nécessaire pour réaliser un composant. Cela permettra de significativement réduire leset d'améliorer la durabilité environnementale.Plusieurs classes deet de graphite expansé ont été fabriquées et testées en le laboratoire. Les chercheurs ont examiné l'influence de caractéristiques telles que l'épaisseur, lalatérale, laet la fonctionnalisation desur les propriétés des nanocomposites polymères contenant ces nouveaux matériaux. La production des classes les plus prometteuses a ensuite été réalisée à plusLes partenaires du projet ont cherché à mieux comprendre les facteurs de transformation qui influent sur la production de nanocomposites bien réparties par extrusion bivis. Ils ont également étudié la recyclabilité des composés graphite-polymère expansés.L'équipe de NANOMASTER a finalement développé des procédés de production rapide et à grande échelle du graphène, du graphite expansé et du nano-graphite, ainsi que des machines et des méthodes de traitement conçues pour une production efficace àde mélanges-maîtres et de composés. Il a d'autre part développé des systèmes matériels pouvant être intégrés aux procédés actuels de fabrication classique et additive, sans effort et en toute sécurité.En élargissant ses techniques de production, NANOMASTER contribuera à ouvrir la voie à une série d'applications potentielles. Il s'agit par exemple de matériaux plus légers, plus résistants et plus solides que les plastiques conventionnels, et utilisant beaucoup moins de matières premières. L'utilisation du graphène permettra également de produire des plastiques présentant des propriétés nouvelles, comme une meilleure conductivité et une meilleure résistance auPour plus d'information voir: projet NANOMASTER